Иностранные болельщики приняли Аршавина за Торреса, Суареса и Ибрагимовича

Пресс-служба Лиги Европы в своей рубрике «Угадай кто» выложили фотографию экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина.

На снимке верхняя часть лица игрока закрыта мячом. В комментариях многие пользователи узнали россиянина, однако немалая часть иностранных любителей футбола приняла его за нападающего «Атлетико» Фернандо Торреса. А некоторые даже увидели в нем Луиса Суареса («Барселона») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»).

Аршавин в настоящее время выступает за казахстанский «Кайрат». В составе «Зенита» он стал победителем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.