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  • Иностранные болельщики приняли Аршавина за Торреса, Суареса и Ибрагимовича

Иностранные болельщики приняли Аршавина за Торреса, Суареса и Ибрагимовича

25 мая 2018, 18:18
7

Пресс-служба Лиги Европы в своей рубрике «Угадай кто» выложили фотографию экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина.

На снимке верхняя часть лица игрока закрыта мячом. В комментариях многие пользователи узнали россиянина, однако немалая часть иностранных любителей футбола приняла его за нападающего «Атлетико» Фернандо Торреса. А некоторые даже увидели в нем Луиса Суареса («Барселона») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»).

Аршавин в настоящее время выступает за казахстанский «Кайрат». В составе «Зенита» он стал победителем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

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Публикация от text (@europaleague)

Источник: УЕФА
Казахстан. Премьер-лига Лига Европы Кайрат Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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shinnik
1527263513
Мощь.
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shurik45
1527265380
Шава=Круть
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OfaZavr
1527266285
ну Торреса еще куда ни шло, но вот как Ибрагимовича а тем более Суареса вообще непонятно)
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Bivaliy67
1527267611
Интересно, а какую роль в их представлении играла форма Зенита на названных футболистах? По мне так, здесь на Погребняка больше похож, только номер выдаёт.)
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Антон bx14e
1527276225
Аршавин-наше всё!
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