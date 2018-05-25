Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иностранные болельщики приняли Аршавина за Торреса, Суареса и Ибрагимовича

    Пресс-служба Лиги Европы в своей рубрике «Угадай кто» выложили фотографию экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина.

    На снимке верхняя часть лица игрока закрыта мячом. В комментариях многие пользователи узнали россиянина, однако немалая часть иностранных любителей футбола приняла его за нападающего «Атлетико» Фернандо Торреса. А некоторые даже увидели в нем Луиса Суареса («Барселона») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»).

    Аршавин в настоящее время выступает за казахстанский «Кайрат». В составе «Зенита» он стал победителем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 25 мая 2018, 22:23

      Аршавин-наше всё!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 мая 2018, 20:00

      Интересно, а какую роль в их представлении играла форма Зенита на названных футболистах?
      По мне так, здесь на Погребняка больше похож, только номер выдаёт.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:38

      ну Торреса еще куда ни шло, но вот как Ибрагимовича а тем более Суареса вообще непонятно)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > OfaZavr 25 мая 2018, 23:30

      Кстати, да) На Торреса в этом ракурсе немного схож)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Владимирыч 26 мая 2018, 10:58

      ну да, но если бы опрошенные болельщики были внимательнее то увидели бы эмблему Зенита на форме и не ляпнули такое))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 мая 2018, 19:23

      Шава=Круть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 18:51

      Мощь.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11