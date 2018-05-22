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    На Украине начато масштабное расследование организации договорных матчей

    В украинском футболе началось масштабное расследование организации договорных матчей. Под подозрение попали не только футболисты, но и тренеры, арбитры и президенты нескольких клубов.

    Правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше, но было принято решение дать командам доиграть чемпионат, чтобы отследить масштабы проблемы.

    Расследование и дальнейшие аресты стали возможными благодаря так называемому «закону Павелко» (президент национальной федерации), принятому два года назад. Теперь в руках правоохранителей появился инструмент для того, чтобы виновные в нечестных играх понесли реальное наказание.

    В настоящий момент проведено уже более 50 обысков в девяти областях Украины.Ранее экс-голкипер «Динамо» Киев Александр Шовковский заявил, что в чемпионате Украины ведется нечестная борьба за чемпионство.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2018 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 22 мая 2018, 14:28

      На Украине расследуют МАССОВУЮ организацию договорных матчей.
      Правоохранительные органы были готовы начать операцию ещё раньше.
      Однако, приняли решение дать командам доиграть чемпионат страны, поскольку осознали её ГРАНДИОЗНЫЕ масштабы.
      В противном случае, чемпионат Украины по футболу пришлось бы ОСТАНОВИТЬ, а это БОЛЬНО бы ударило по престижу страны в Мире!

      Украина держит УВЕРЕННО первое место в Мире по КОРРУПЦИИ!
      Эти ДОГОВОРНЯКИ только малая часть ВСЕОБЩЕЙ украинской КОРРУПЦИИ, которую насадили в стране США и создали для неё райские демократические условия!
      Вся вертикаль и горизонталь украинской марионеточной власти ПОГРЯЗЛА в коррупции.
      Полиция, суды, прокуратура, правительство, президент, вся экономика, органы власти на местах - ТОТАЛЬНО погрязли в КОРРУПЦИИ!

      Коррупция на коррупции сидит и коррупцией ПОГОНЯЕТ к не праведному обогащению.
      ВЫМОГАЮТ на каждом шагу, за каждую мелочь, за любую мелочную бумажку, за любую денежную должность.
      Бюджет страны РАСПИЛИВАЮТ и распихивают по своим коррупционным карманам с бешеной скоростью.

      Деньги ещё не успели выделить и прийти на места, как они уже распилены и исчезли по пути следования, а там ищи ветра в поле!
      Доселе в Мире не виданная, украинская коррупция имени проамериканца Петра Порошенко,
      - ДОСТОЙНО и РАЗОРИТЕЛЬНО шагает по Украине.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 13:24

      В хохляндии некоррумпированным осталось только говно. Они для нас как зеркало, смотрим и видим: а вот здесь у нас ещё хуже; а вот здесь чуточку получше и т. д.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 мая 2018, 13:18

      Я скорее "за" чем "против".

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      Рейтинг: +10

      Azamat85 22 мая 2018, 12:22

      От этих мероприятий вряд ли ситуация изменится. Ведь на таких матчах все и всегда зарабатывали хорошие деньги. Матчи dogovornoi-match.ru всегда были хорошим источником доходов, если даже не основным. Поэтому пошумят немного и все станет на свои места.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 мая 2018, 12:09

      Чтобы в очередной раз привлечь кого-нибудь по политическим причинам. Ну, хоть на этот раз обвинения будут не в измене Украине.

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