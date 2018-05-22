На Украине начато масштабное расследование организации договорных матчей

На Украине расследуют МАССОВУЮ организацию договорных матчей.
Правоохранительные органы были готовы начать операцию ещё раньше.
Однако, приняли решение дать командам доиграть чемпионат страны, поскольку осознали её ГРАНДИОЗНЫЕ масштабы.
В противном случае, чемпионат Украины по футболу пришлось бы ОСТАНОВИТЬ, а это БОЛЬНО бы ударило по престижу страны в Мире!
Украина держит УВЕРЕННО первое место в Мире по КОРРУПЦИИ!
Эти ДОГОВОРНЯКИ только малая часть ВСЕОБЩЕЙ украинской КОРРУПЦИИ, которую насадили в стране США и создали для неё райские демократические условия!
Вся вертикаль и горизонталь украинской марионеточной власти ПОГРЯЗЛА в коррупции.
Полиция, суды, прокуратура, правительство, президент, вся экономика, органы власти на местах - ТОТАЛЬНО погрязли в КОРРУПЦИИ!
Коррупция на коррупции сидит и коррупцией ПОГОНЯЕТ к не праведному обогащению.
ВЫМОГАЮТ на каждом шагу, за каждую мелочь, за любую мелочную бумажку, за любую денежную должность.
Бюджет страны РАСПИЛИВАЮТ и распихивают по своим коррупционным карманам с бешеной скоростью.
Деньги ещё не успели выделить и прийти на места, как они уже распилены и исчезли по пути следования, а там ищи ветра в поле!
Доселе в Мире не виданная, украинская коррупция имени проамериканца Петра Порошенко,
- ДОСТОЙНО и РАЗОРИТЕЛЬНО шагает по Украине.
В украинском футболе началось масштабное расследование организации договорных матчей. Под подозрение попали не только футболисты, но и тренеры, арбитры и президенты нескольких клубов.
Правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше, но было принято решение дать командам доиграть чемпионат, чтобы отследить масштабы проблемы.
Расследование и дальнейшие аресты стали возможными благодаря так называемому «закону Павелко» (президент национальной федерации), принятому два года назад. Теперь в руках правоохранителей появился инструмент для того, чтобы виновные в нечестных играх понесли реальное наказание.
В настоящий момент проведено уже более 50 обысков в девяти областях Украины.Ранее экс-голкипер «Динамо» Киев Александр Шовковский заявил, что в чемпионате Украины ведется нечестная борьба за чемпионство.