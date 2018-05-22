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  • На Украине начато масштабное расследование организации договорных матчей

На Украине начато масштабное расследование организации договорных матчей

22 мая 2018, 11:31
5

В украинском футболе началось масштабное расследование организации договорных матчей. Под подозрение попали не только футболисты, но и тренеры, арбитры и президенты нескольких клубов.

Правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше, но было принято решение дать командам доиграть чемпионат, чтобы отследить масштабы проблемы.

Расследование и дальнейшие аресты стали возможными благодаря так называемому «закону Павелко» (президент национальной федерации), принятому два года назад. Теперь в руках правоохранителей появился инструмент для того, чтобы виновные в нечестных играх понесли реальное наказание.

В настоящий момент проведено уже более 50 обысков в девяти областях Украины.Ранее экс-голкипер «Динамо» Киев Александр Шовковский заявил, что в чемпионате Украины ведется нечестная борьба за чемпионство.

Источник: Чемпионат.ком
Украина. Плей-офф
Комментарии (5)
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Viper for CSKA
1526980153
Чтобы в очередной раз привлечь кого-нибудь по политическим причинам. Ну, хоть на этот раз обвинения будут не в измене Украине.
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Azamat85
1526980968
От этих мероприятий вряд ли ситуация изменится. Ведь на таких матчах все и всегда зарабатывали хорошие деньги. Матчи dogovornoi-match.ru всегда были хорошим источником доходов, если даже не основным. Поэтому пошумят немного и все станет на свои места.
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Павел Буре
1526984315
Я скорее "за" чем "против".
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DOCTOR PENALTY
1526984653
В хохляндии некоррумпированным осталось только говно. Они для нас как зеркало, смотрим и видим: а вот здесь у нас ещё хуже; а вот здесь чуточку получше и т. д.
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Виктор12
1526988537
На Украине расследуют МАССОВУЮ организацию договорных матчей. Правоохранительные органы были готовы начать операцию ещё раньше. Однако, приняли решение дать командам доиграть чемпионат страны, поскольку осознали её ГРАНДИОЗНЫЕ масштабы. В противном случае, чемпионат Украины по футболу пришлось бы ОСТАНОВИТЬ, а это БОЛЬНО бы ударило по престижу страны в Мире! Украина держит УВЕРЕННО первое место в Мире по КОРРУПЦИИ! Эти ДОГОВОРНЯКИ только малая часть ВСЕОБЩЕЙ украинской КОРРУПЦИИ, которую насадили в стране США и создали для неё райские демократические условия! Вся вертикаль и горизонталь украинской марионеточной власти ПОГРЯЗЛА в коррупции. Полиция, суды, прокуратура, правительство, президент, вся экономика, органы власти на местах - ТОТАЛЬНО погрязли в КОРРУПЦИИ! Коррупция на коррупции сидит и коррупцией ПОГОНЯЕТ к не праведному обогащению. ВЫМОГАЮТ на каждом шагу, за каждую мелочь, за любую мелочную бумажку, за любую денежную должность. Бюджет страны РАСПИЛИВАЮТ и распихивают по своим коррупционным карманам с бешеной скоростью. Деньги ещё не успели выделить и прийти на места, как они уже распилены и исчезли по пути следования, а там ищи ветра в поле! Доселе в Мире не виданная, украинская коррупция имени проамериканца Петра Порошенко, - ДОСТОЙНО и РАЗОРИТЕЛЬНО шагает по Украине.
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