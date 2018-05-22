На Украине начато масштабное расследование организации договорных матчей

В украинском футболе началось масштабное расследование организации договорных матчей. Под подозрение попали не только футболисты, но и тренеры, арбитры и президенты нескольких клубов.

Правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше, но было принято решение дать командам доиграть чемпионат, чтобы отследить масштабы проблемы.

Расследование и дальнейшие аресты стали возможными благодаря так называемому «закону Павелко» (президент национальной федерации), принятому два года назад. Теперь в руках правоохранителей появился инструмент для того, чтобы виновные в нечестных играх понесли реальное наказание.

В настоящий момент проведено уже более 50 обысков в девяти областях Украины.Ранее экс-голкипер «Динамо» Киев Александр Шовковский заявил, что в чемпионате Украины ведется нечестная борьба за чемпионство.