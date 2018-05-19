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    Примера. «Севилья» победила «Алавес». «Сельта» обыграла «Леванте», в матче забито шесть мячей

    В матче 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Алавес» со счетом 1:0. Единственный гол забил форварда Виссам Бен Йеддер.

    «Севилья» осталась на седьмой строчке в таблице с 58-ю очками. «Алавес» с 47-ю очками идет 13-м.

    Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

    Сельта – Леванте – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Рочина, 12; 1:1 – Гомес, 29; 2:1 – Аспас, 41; 3:1 – Аспас, 41; 4:1 – Гомес, 63; 4:2 – Моралес, 74.

    Легаес – Бетис – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кэмпбелл, 20; 1:1 – Сиовас, 28; 2:1 – Наранхо, 64; 2:2 – Санабриа, 76; 3:2 – Амрабат, 79.

    Удаление: Рико, 24 – нет.

    Лас-Пальмас – Жирона – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Стуани, 5; 1:1 – Каллери (с пенальти), 14; 1:2 – Стуани, 42.

    Малага – Хетафе – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Реми, 53.

    Севилья – Алавес – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бен Йеддер, 28.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2018 21:23
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