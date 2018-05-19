Примера. «Севилья» победила «Алавес». «Сельта» обыграла «Леванте», в матче забито шесть мячей

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Алавес» со счетом 1:0. Единственный гол забил форварда Виссам Бен Йеддер.
«Севилья» осталась на седьмой строчке в таблице с 58-ю очками. «Алавес» с 47-ю очками идет 13-м.
Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур
Голы: 0:1 – Рочина, 12; 1:1 – Гомес, 29; 2:1 – Аспас, 41; 3:1 – Аспас, 41; 4:1 – Гомес, 63; 4:2 – Моралес, 74.
Голы: 0:1 – Кэмпбелл, 20; 1:1 – Сиовас, 28; 2:1 – Наранхо, 64; 2:2 – Санабриа, 76; 3:2 – Амрабат, 79.
Удаление: Рико, 24 – нет.
Лас-Пальмас – Жирона – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Стуани, 5; 1:1 – Каллери (с пенальти), 14; 1:2 – Стуани, 42.
Гол: 0:1 – Реми, 53.
Гол: 1:0 – Бен Йеддер, 28.
Источник: Бомбардир.ру