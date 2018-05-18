Фонсека – о новом контракте: «Счастлив продолжить карьеру в «Шахтере»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подписал новый контракт с донецким клубом, который рассчитан еще на два года.

«Я очень счастлив! У меня было желание продолжить карьеру в «Шахтере». Крайне важно было почувствовать, что президент клуба, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Хочу также поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах.

Теперь нужно усердно трудиться, чтобы продолжать побеждать как на внутренней, так и на международной аренах. «Шахтер» по-прежнему станет демонстрировать красивый атакующий футбол.

Верю, болельщики будут гордиться своим клубом. Хочу поблагодарить наших фанов за великолепную поддержку. У горняков просто фантастические болельщики, которые очень любят команду. Для меня это послужило дополнительным мотивом остаться здесь», – сказал Фонсека.

Ранее сообщалось, что в услугах португальского специалиста заинтересованы «Зенит», «Арсенал», «Эвертон», «Вест Хэм», «Наполи» и «Бенфика».