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    Фонсека – о новом контракте: «Счастлив продолжить карьеру в «Шахтере»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подписал новый контракт с донецким клубом, который рассчитан еще на два года.

    «Я очень счастлив! У меня было желание продолжить карьеру в «Шахтере». Крайне важно было почувствовать, что президент клуба, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Хочу также поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах.

    Теперь нужно усердно трудиться, чтобы продолжать побеждать как на внутренней, так и на международной аренах. «Шахтер» по-прежнему станет демонстрировать красивый атакующий футбол.

    Верю, болельщики будут гордиться своим клубом. Хочу поблагодарить наших фанов за великолепную поддержку. У горняков просто фантастические болельщики, которые очень любят команду. Для меня это послужило дополнительным мотивом остаться здесь», – сказал Фонсека.

    Ранее сообщалось, что в услугах португальского специалиста заинтересованы «Зенит», «Арсенал», «Эвертон», «Вест Хэм», «Наполи» и «Бенфика».

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.05.2018 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 мая 2018, 07:03

      Перепугался, что в Зенит заберут...)))

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