Рахимов: «Возвращение Игнашевича в сборную – от безысходности, но это вполне логичный шаг»

Бывший главный тренер «Амкара» и «Ахмата» Рашид Рахимов считает логичным возвращение в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

«Насколько я понимаю, сначала в сборную пытались вернуть братьев Березуцких, но после их окончательно отказа в РФС сосредоточились на кандидатуре Игнашевича

К сожалению, позиция центрального защитника очень дефицитна в нашей стране, а травмы Джикии, Васина и Камболова и вовсе ограничили выбор тренера сборной до минимума. Поэтому, с одной стороны, возвращение Игнашевича – от безысходности, а с другой – вполне логичный шаг. Ведь это очень опытный игрок, который, к тому же, провел отличный сезон. Сергей понимает, что его карьера близится к завершению и закончить ее на домашнем чемпионате мира — мечта любого футболиста.

Теперь важно, чтобы он физически был готов к чемпионату. Кто бы что ни говорил, на турнире будут совершенно другие скорости, чем в первенстве России, поэтому и объем работы будет значительно больше», – считает Рахимов.