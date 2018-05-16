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    Рахимов: «Возвращение Игнашевича в сборную – от безысходности, но это вполне логичный шаг»

    Бывший главный тренер «Амкара» и «Ахмата» Рашид Рахимов считает логичным возвращение в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

    «Насколько я понимаю, сначала в сборную пытались вернуть братьев Березуцких, но после их окончательно отказа в РФС сосредоточились на кандидатуре Игнашевича

    К сожалению, позиция центрального защитника очень дефицитна в нашей стране, а травмы Джикии, Васина и Камболова и вовсе ограничили выбор тренера сборной до минимума. Поэтому, с одной стороны, возвращение Игнашевича – от безысходности, а с другой – вполне логичный шаг. Ведь это очень опытный игрок, который, к тому же, провел отличный сезон. Сергей понимает, что его карьера близится к завершению и закончить ее на домашнем чемпионате мира — мечта любого футболиста.

    Теперь важно, чтобы он физически был готов к чемпионату. Кто бы что ни говорил, на турнире будут совершенно другие скорости, чем в первенстве России, поэтому и объем работы будет значительно больше», – считает Рахимов.

    Источник: Известия

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    16.05.2018 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 мая 2018, 14:41

      Ничего.Витаминные коктейли,барокамеру перед игрой и в перерыве.Вместо тренировок -гимнастику Око возрождения.Станет,как олень напуганный летать)).

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      Рейтинг: +352

      mauxa 16 мая 2018, 11:18

      "...Кто бы что ни говорил, на турнире будут совершенно другие скорости, чем в первенстве России, поэтому и объем работы будет значительно больше..."

      Вот именно.. а Игнашевич уже в РФПЛ не успевает...

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