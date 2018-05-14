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    «Ростов» подаст в РФС повторную заявку на лицензию

    Директор по связям с общественностью «Ростова» Денис Новоселов высказался по поводу отказа РФС лицензировать клуб на внутренние турниры следующего сезона.

    «Пока на данный момент нашему клубу отказано в лицензии РФС на сезон 2018-2019, это связано исключительно с техническими причинами.

    Комиссия по лицензированию РФС дала нашему клубу срок для устранения нарушений, которые были выявлены при заявке.

    После устранения замечаний, футбольный клуб «Ростов» вновь обратится в РФС для получения лицензии – в самое ближайшее время», – сказал Новоселов.

    11 мая в лицензии также было отказано «Тосно» и «Амкару».

    Источник: ТАСС

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    14.05.2018 18:48
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