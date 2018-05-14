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    В Украине могут запретить показ ЧМ-2018

    Группа депутатов фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко вынесла на рассмотрение законопроект «О недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые будут проходить на территории Российской Федерации, если трансляции нарушают законные права и интересы граждан Украины».

    Активисты считают, что трансляции матчей ЧМ-2018 из России поспособствуют на популяризацию в Украине «страны-агрессора».

    «В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России», — говорится в пояснении к проекту.

    Напомним, сборная Украины не квалифицировалась в основной раунд чемпионата мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 17:16
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 13:04

      да ти шо ! сказали мы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:27

      Очередная глупость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 15 мая 2018, 02:30

      Что бы этот п и д о р мокрожопый сдох от зависти и с ним фашисты бы тоже)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 мая 2018, 23:14

      сидите тихо або Путин нападёт,жрите шЫколядки графа Дякулы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 14 мая 2018, 23:09

      Сами же и страдают от своего дебилизма, всем пофиг на них)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 мая 2018, 22:32

      Когда же на жевто-блокитной этот кошмар закончится?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 мая 2018, 22:31

      Всем на головы скафандры и крутить только первый незалежный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 мая 2018, 22:00

      Придурки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 14 мая 2018, 20:17

      Я думаю, что "нормальные" хохлы всё в инете посмотрят... А ****** пусть лопнет от говна и злости!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 мая 2018, 20:10

      мозги совсем сгнили у этих тупорылых

      6
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