В Украине могут запретить показ ЧМ-2018

Группа депутатов фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко вынесла на рассмотрение законопроект «О недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые будут проходить на территории Российской Федерации, если трансляции нарушают законные права и интересы граждан Украины».

Активисты считают, что трансляции матчей ЧМ-2018 из России поспособствуют на популяризацию в Украине «страны-агрессора».

«В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России», — говорится в пояснении к проекту.

Напомним, сборная Украины не квалифицировалась в основной раунд чемпионата мира.