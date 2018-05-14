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В Украине могут запретить показ ЧМ-2018

14 мая 2018, 17:16
50

Группа депутатов фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко вынесла на рассмотрение законопроект «О недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые будут проходить на территории Российской Федерации, если трансляции нарушают законные права и интересы граждан Украины».

Активисты считают, что трансляции матчей ЧМ-2018 из России поспособствуют на популяризацию в Украине «страны-агрессора».

«В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России», — говорится в пояснении к проекту.

Напомним, сборная Украины не квалифицировалась в основной раунд чемпионата мира.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Украина Россия
Комментарии (50)
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bset
1526309498
Соберите правительство России и правительство Украины, посадите в одну клетку и пусть там одним известным место меряются. Нормальным людям дайте уже достойную и мирную жизнь.
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777+
1526310504
Футбол на Украине запретить? - Легко разрушить и в бардак все превратить! Олег Ляшко конечно будет рад! Ему милей футбола - гейпарад!!!...))))
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ks75
1526310630
При живом СССР половина представителей нынешней Украинской Рады сидело бы сейчас или на зоне или в психушке! А у них же они сейчас национальные герои и вожди... Какая страна,такие и герои! Жалко только простых людей,которые тянут на своем горбу весь этот сброд фриков
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Аэратор
1526310842
все нормальные украинцы приезжайте смотреть футбол в Россию -будем рады.
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SPACE TRUCKIN
1526312747
не надо решать за людей как и что им смотреть...никто не заставляет болеть за Россию и путина...запреты тупые - интернет есть...
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insider_retro
1526312965
Могут... Нам-то зачем репу чесать на эту тему... Солидарности уже давно нет... Пофиг...
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Муруал
1526313553
По правилам русского языка на Украине,а не в Украине.Не стоит потворствовать лжепатриотам этой страны.
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OfaZavr
1526313752
да ну и ладно, как-то без разницы, пусть страдают глупостями раз хочется.
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Shogun
1526314767
Да и насрать
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Полная Канистра
1526317828
мозги совсем сгнили у этих тупорылых
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