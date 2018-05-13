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    Кришито: «Сегодня я последний раз надену форму «Зенита». Это были удивительные семь лет»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито попрощался с болельщиками петербургского клуба. Матч 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» станет для итальянца последним за сине-бело-голубых.

    «Я хочу сказать спасибо болельщикам, партнерам по команде, всем сотрудникам клуба и стадиона «Санкт-Петербург». Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом. Спасибо большое, ребята.

    Сегодня, к сожалению, тот день, когда я в последний раз надену форму «Зенита». Я хочу сказать всем вам спасибо – президенту клуба, тренерам, команде, сотрудникам, болельщикам – благодарю вас от всего сердца. Мне будет вас не хватать, спасибо за все, что вы мне дали за эти семь лет – за все прекрасные моменты и за все не столь прекрасные, без которых футбол, увы, невозможен.

    Трудно выразить все то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, но я растроган и мне сложно выразить все это. Просто большое спасибо! В будущем я буду болеть за «Зенит» вместе с вами. Давай, «Зенит»!» – сказал Кришито.

    Кришито выступал за «Зенит» с 2011 года. Защитник продолжит карьеру в «Дженоа».

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.05.2018 11:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 18:27

      А ведь мог бы еще поиграть в Зените.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ 13 мая 2018, 14:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мими красавчик!!!

      -14
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 мая 2018, 13:40

      Спасибо, Доменико!

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 13 мая 2018, 12:59

      После Дани и Кришито два лучших футболиста в Зените!

      1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 13 мая 2018, 12:22

      Последний из старой гвардии Зенита,один из лучших!Хоть и кочевряжился на поле,но практически всегда работал ударно!За последние 4-5 годов ,если не лучший,то в тройке лучших левых защитников в России..

      3
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      Рейтинг: +20

      Ну Такое Себе 13 мая 2018, 11:58

      Жаль! Очень хороший защитник для уровня РФПЛ.

      3
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