Кришито: «Сегодня я последний раз надену форму «Зенита». Это были удивительные семь лет»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито попрощался с болельщиками петербургского клуба. Матч 30-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» станет для итальянца последним за сине-бело-голубых.

«Я хочу сказать спасибо болельщикам, партнерам по команде, всем сотрудникам клуба и стадиона «Санкт-Петербург». Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом. Спасибо большое, ребята.

Сегодня, к сожалению, тот день, когда я в последний раз надену форму «Зенита». Я хочу сказать всем вам спасибо – президенту клуба, тренерам, команде, сотрудникам, болельщикам – благодарю вас от всего сердца. Мне будет вас не хватать, спасибо за все, что вы мне дали за эти семь лет – за все прекрасные моменты и за все не столь прекрасные, без которых футбол, увы, невозможен.

Трудно выразить все то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, но я растроган и мне сложно выразить все это. Просто большое спасибо! В будущем я буду болеть за «Зенит» вместе с вами. Давай, «Зенит»!» – сказал Кришито.

Кришито выступал за «Зенит» с 2011 года. Защитник продолжит карьеру в «Дженоа».