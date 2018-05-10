«Уфа» и «Арсенал» подали документы в УЕФА на лицензирование для участия ЛЕ

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о готовности клуба принять участие в квалификации Лиги Европы-2017/18.

Напомним, обладатель Кубка России «Тосно» лишился еврокубков из-за просроченного срока подачи документов на лицензирование. В РФС решили, что путевка достанется команде, которая по итогам сезона займет шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Мое мнение – по стадиону, по инфраструктуре мы готовы, долгов у нас нет. Но все решит комитет, который выдает лицензии.

Клуб «Уфа» развивается правильно и динамично, у нас все нормально. Задача у нас в этом сезоне – занять шестое место. Мы идем к этой задаче», — сказал Газизов.

Заявку на лицензию также подал тульский «Арсенал», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее аналогичную процедуру выполнил «Рубин».

Перед последним туром на участие в Лиге Европы претендуют пять команд РФПЛ. О вероятных исходах ситуации – в материале «Бомбардира».