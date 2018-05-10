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    «Уфа» и «Арсенал» подали документы в УЕФА на лицензирование для участия ЛЕ

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о готовности клуба принять участие в квалификации Лиги Европы-2017/18.

    Напомним, обладатель Кубка России «Тосно» лишился еврокубков из-за просроченного срока подачи документов на лицензирование. В РФС решили, что путевка достанется команде, которая по итогам сезона займет шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Мое мнение – по стадиону, по инфраструктуре мы готовы, долгов у нас нет. Но все решит комитет, который выдает лицензии.

    Клуб «Уфа» развивается правильно и динамично, у нас все нормально. Задача у нас в этом сезоне – занять шестое место. Мы идем к этой задаче», — сказал Газизов.

    Заявку на лицензию также подал тульский «Арсенал», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее аналогичную процедуру выполнил «Рубин».

    Перед последним туром на участие в Лиге Европы претендуют пять команд РФПЛ. О вероятных исходах ситуации – в материале «Бомбардира».

    Источник: Р-Спорт

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    10.05.2018 14:12
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:06

      Уфа наиболее подходящий вариант для ЛЕ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 мая 2018, 05:30

      Делят шкуру не убитого медведя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 мая 2018, 21:02

      За позорное поражение 0-6 Арс убрать на...й!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 мая 2018, 16:32

      все так рвутся в европу и не думают что это дорогое удовольствие, а сами концы с концами сводят и попрошайничают деньги у государства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 мая 2018, 16:20

      Заявку подают все кому не лень, а вот Тосно уже поздно ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 10 мая 2018, 15:48

      Хорошее испытание было бы для Уфы и Семака.Думаю, Семак мог бы "показать зубы".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Ral13 10 мая 2018, 17:58

      Играть надо, а не зубы показывать... не к стоматологу же поедут

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 10 мая 2018, 14:53

      Пусть Уфа попробует свои силы в ЛЕ.Удачи!

      3
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