Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» и «Арсенал» подали документы в УЕФА на лицензирование для участия ЛЕ

«Уфа» и «Арсенал» подали документы в УЕФА на лицензирование для участия ЛЕ

10 мая 2018, 14:12
8

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о готовности клуба принять участие в квалификации Лиги Европы-2017/18.

Напомним, обладатель Кубка России «Тосно» лишился еврокубков из-за просроченного срока подачи документов на лицензирование. В РФС решили, что путевка достанется команде, которая по итогам сезона займет шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы подали документы на лицензирование УЕФА в нужном порядке. Мое мнение – по стадиону, по инфраструктуре мы готовы, долгов у нас нет. Но все решит комитет, который выдает лицензии.

Клуб «Уфа» развивается правильно и динамично, у нас все нормально. Задача у нас в этом сезоне – занять шестое место. Мы идем к этой задаче», — сказал Газизов.

Заявку на лицензию также подал тульский «Арсенал», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее аналогичную процедуру выполнил «Рубин».

Перед последним туром на участие в Лиге Европы претендуют пять команд РФПЛ. О вероятных исходах ситуации – в материале «Бомбардира».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Уфа Арсенал
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Муруал
1525953192
Пусть Уфа попробует свои силы в ЛЕ.Удачи!
Ответить
Ral13
1525956510
Хорошее испытание было бы для Уфы и Семака.Думаю, Семак мог бы "показать зубы".
Ответить
FanatSerj
1525958431
Заявку подают все кому не лень, а вот Тосно уже поздно ))
Ответить
серега кашин
1525959130
все так рвутся в европу и не думают что это дорогое удовольствие, а сами концы с концами сводят и попрошайничают деньги у государства
Ответить
prezent2017
1525975347
За позорное поражение 0-6 Арс убрать на...й!
Ответить
КЭТиК
1526005827
Делят шкуру не убитого медведя.
Ответить
zigbert
1526029610
Уфа наиболее подходящий вариант для ЛЕ.
Ответить
Главные новости
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
2
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Все новости
Все новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+