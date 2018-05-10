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  • Отдел лицензирования РФС: «Тосно» просрочил все сроки для участия в еврокубках»

Отдел лицензирования РФС: «Тосно» просрочил все сроки для участия в еврокубках»

10 мая 2018, 00:48
21

Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин подтвердил, что «Тосно» не будет участвовать в квалификации Лиги Европы-2017/18.

Вчерашняя победа в Кубке России над «Авангардом» (2:1) дала команде Дмитрия Парфенова такое право, но ранее клуб не подал документы на лицензирование в нужный срок.

«Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках.

Таким образом, клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы», – сказал Летин.

Ранее стало известно, что путевку в квалификацию ЛЕ получит команда, которая финиширует на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подробнее о вероятных исходах ситуации – в материале «Бомбардира».

«Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/5188133

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Тосно Уфа Ахмат Динамо Урал
Комментарии (21)
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Zeff
1525907025
Этот РФС (слово нехорошее). Нет, пожалуй, целый набор нецензурных выражений.
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Аид666
1525921898
прикольно, чтоб участвовать в ЛЕ надо быть телепатом что выиграешь кубок... Бред какой-то...
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Viper for CSKA
1525926118
Левая отмазка. Так и скажите, что кому-то нужно обеспечить еврокубки или групповой этап. А может нужно и оставить шанс условному Динамо или Арсеналу. Очевидно, что Тосно не смог бы серьезный результат показать, но деньги от ЛЕ решили бы многие проблемы клуба. В данном случае РФС в очередной раз показал, что является организацией не достойной существования.
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bolela_16
1525927252
Доигрались, блин...
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Garrincha58
1525927522
кто бы сомневался
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Nikol
1525933564
РФС подтвердили, что кубок никому не нужен, и что проще слить его в 1/8 финала и не тратить сил на этот бесполезный кусок хрусталя. Проще за 6 место побиться.
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СОКОЛ САРАТОВ
1525937018
так о чём они думали раньше в рфс надеялись на спартак
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polt
1525937270
Цена Кубка России в этом сезоне. Престижность ниже плинтуса.
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Ruryu
1525958099
Песец.... ,я ху.....дею!!!! В приличном обществе,это называется беспредел!!! В очередной раз,дали поклонникам футбола понять,в России футбола не будет.... и насколько известно,в любых правилах-договорах,есть понятие "форс-мажор",а финал КР,как раз из этой области... не думаю,что где-нибудь в Англии или Германии,Испании могли так поступить с командой,"взявшей " Кубок страны....
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zigbert
1526023534
Во многом это вина руководителей Тосно.
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