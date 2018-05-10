Отдел лицензирования РФС: «Тосно» просрочил все сроки для участия в еврокубках»

Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин подтвердил, что «Тосно» не будет участвовать в квалификации Лиги Европы-2017/18.

Вчерашняя победа в Кубке России над «Авангардом» (2:1) дала команде Дмитрия Парфенова такое право, но ранее клуб не подал документы на лицензирование в нужный срок.

«Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках.

Таким образом, клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы», – сказал Летин.

Ранее стало известно, что путевку в квалификацию ЛЕ получит команда, которая финиширует на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подробнее о вероятных исходах ситуации – в материале «Бомбардира».

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исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.



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