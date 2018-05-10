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    Отдел лицензирования РФС: «Тосно» просрочил все сроки для участия в еврокубках»

    Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин подтвердил, что «Тосно» не будет участвовать в квалификации Лиги Европы-2017/18.

    Вчерашняя победа в Кубке России над «Авангардом» (2:1) дала команде Дмитрия Парфенова такое право, но ранее клуб не подал документы на лицензирование в нужный срок.

    «Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках.

    Таким образом, клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы», – сказал Летин.

    Ранее стало известно, что путевку в квалификацию ЛЕ получит команда, которая финиширует на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подробнее о вероятных исходах ситуации – в материале «Бомбардира».

    «Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

    исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/5188133

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2018 00:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 10:25

      Во многом это вина руководителей Тосно.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 10 мая 2018, 16:14

      Песец.... ,я ху.....дею!!!! В приличном обществе,это называется беспредел!!! В очередной раз,дали поклонникам футбола понять,в России футбола не будет.... и насколько известно,в любых правилах-договорах,есть понятие "форс-мажор",а финал КР,как раз из этой области... не думаю,что где-нибудь в Англии или Германии,Испании могли так поступить с командой,"взявшей " Кубок страны....

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 мая 2018, 15:38

      Да что здесь не ясного,вышел Тосно,скажем выпал ей в ЛЕ Балканский FC и сколько кошмара посмотрят 0-5 или 0-7?!Им проще поставить от ПЛ,сильно не опозорятся,это старая схема,и не совсем справедливая!)

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Pourport 10 мая 2018, 16:19

      Что-то не припомню,чтоб "Сибирь",кому-то с таким счётом влетела.... а они,тоже не суперклуб были.... и вообще,проигрывать крупно,как и выигрывать,это прерогатива Спартака!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Ruryu 10 мая 2018, 20:33

      Осень 2010 не смотря на домашнюю П!ФК Сибирь влетает ПСВ на выезде 5-0,с Кипром нормально,это level той игры!)
      Мне кажется не логично сравнивать ФК Сибирь и Тосно,первые не финанс.проект,и проблем в своем обществе не имели(насколько теперь я помню)это все равно что сравнить московское Динамо и Ставропольское)

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      Рейтинг: +36

      shaden > Pourport 10 мая 2018, 20:42

      однако у Сибири был шанс, в первом матче они обыграли ПСВ 1-0

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Pourport 10 мая 2018, 21:35

      Конечно,не совсем корректное сравнение...,но при этом,Сибирь попала в ЛЕ,как финалист..,Тосно,выиграл кубок напрямую,при этом,выиграв полуфинал на "воле"(не дрогнул на пенделях). К тому же,Сибирь,из 4х матчей,набрала 6 очков(Краснодар,в этом году,вроде меньше взял)

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Ruryu 11 мая 2018, 21:13

      Да я не спорю,но видимо у людей из Союза есть свой приоритет!Тосно испытывал финанс.проблемы,а скажем Тула или Уфа нет,да и составы покрепче!Несправедливо?Конечно,нет.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 мая 2018, 14:42

      Вместо того что-бы заранее заниматься лицензированием для возможного будущего участия в ЛЕ, Тосно взял и выиграл кубок РФ!!!
      Это возмутительно!!! Да как-же они посмели выиграть?!!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 мая 2018, 13:41

      Странно а как это понимать, если Тосно уже поздно, а Рубину итд и итп еще можно пройти это лицензирование... Как то мутно все это, хоть бы кто адекватно объяснил, что к чему.
      Та же Уфа она же не проходила это лицензирование, еще чемпионат не закончился и хрен пойми кто где играть должен или не должен, а лицензирование уже нужно.
      Опять же если только вчера стало известен обладатель кубка, то нафига эту лицензию за несколько месяцев получать, когда вообще непонятно понадобиться она или нет.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 мая 2018, 11:56

      Я посмотрел финал кубка, тосно в Ле нечего делать их выбьет любая команда с Мальты.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 мая 2018, 10:40

      тосно просто сливают и готовят место в ле команде которую в рфс уже давно выбрали

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      Рейтинг: +4934

      polt 10 мая 2018, 10:27

      Цена Кубка России в этом сезоне. Престижность ниже плинтуса.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 мая 2018, 10:23

      так о чём они думали раньше в рфс надеялись на спартак

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      Рейтинг: +32

      Nikol 10 мая 2018, 09:26

      РФС подтвердили, что кубок никому не нужен, и что проще слить его в 1/8 финала и не тратить сил на этот бесполезный кусок хрусталя. Проще за 6 место побиться.

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