«Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

В РФПЛ осталось сыграть последний тур. Разбираем главные расклады.

Для начала напомним регламент чемпионата России – как распределяются места при равенстве очков у двух и более команд:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

по наибольшему числу побед во всех Матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;

по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.

Интрига лигочемпионская – напрямую в группу «Спартак» или ЦСКА?

2. «Спартак» – 56 очков

3. ЦСКА – 55 очков

4. «Краснодар» – 53 очка

Для попадания в Лигу чемпионов напрямую хватает не только первого, но и второго места. Сейчас на нем «Спартак» (56 очков), на балл меньше у ЦСКА. В случае равенства очков «Спартак» выше (1:2, 3:0 по личным встречам). «Краснодар» в эту борьбу не попадает, даже если у всех клубов станет по 56 очков (в турнире трех команд он – худший, со «Спартаком» – 1:6 в двух матчах).

Поэтому «Спартаку» для серебряных медалей нужно победить «Динамо». В случае ничьей или поражения надежда лишь на то, что ЦСКА не выиграет дома у «Анжи». Красно-синие только при победе над «Анжи» могут претендовать на второе место, но для этого нужна осечка «Спартака». Если ЦСКА не выиграет, матч на «Открытие-Арене» значить ничего не будет – «Спартак» останется вторым.

Интрига лигочемпионская и бронзовая – как может «Краснодар» стать третьим?

Как «Спартак» может стать третьим уже ясно, но это будет неудачей для красно-белых. А для «Краснодара», напротив, успехом. Краснодарский клуб может опередить только лишь ЦСКА, но для этого мало своей победы дома над «Рубином», надо еще, чтобы ЦСКА обязательно проиграл в домашнем матче «Анжи» – это единственный вариант. В случае равенства очков (то есть, победы «Краснодара» и ничьи ЦСКА) выше будут красно-синие (1:0, 2:1 по личным встречам).

Ну, а если «Краснодар» не обыграет «Рубин», то медальные шансы исчезают. Если же «Краснодар» проиграет в последнем туре, то, вероятно, лишится и четвертого места – «Зенит» сейчас отстает на три очка, но играет дома со «СКА-Хабаровском» и тогда в случае победы догонит и опередит «Краснодар» (личные встречи – 2:0, 1:2).

Интрига лигоевропейская – «Динамо» в еврокубках?

Учитывая проблемы с лицензированием у «Тосно» и курского «Авангарда», велика вероятность, что команда, занявшая шестое место в РФПЛ, все-таки попадет в Лигу Европы. И с этой точки зрения последний тур получает дополнительную крутую интригу.

6. «Уфа» – 40 очков

7. «Арсенал» – 39 очков

8. «Ахмат» – 38 очков

9. «Урал» – 37 очков

10. «Динамо» – 37 очков

11. «Рубин» – 37 очков

На первый взгляд – уйма раскладов. Их действительно много, но «Урал» и «Рубин» отсекаются сразу – они даже при самых диких раскладах шестое место не займут никак – «Уфе» они уступают по личным встречам, и даже в случае равенства с несколькими командами – лучшими не станут. Поэтому интрига крутится вокруг четырех команд.

Начать лучше с самой забавной. Да, у «Динамо» есть мизерный шанс на шестое место. Но для этого нужны сразу несколько совпадений: а) победа «Динамо» над «Спартаком»; б) поражение «Уфы» от «Тосно»; в) поражение «Арсенала» от «Локомотива»; г) невыигрыш «Ахмата» у «Амкара»; д) невыигрыш «Урала» у «Ростова». В этом случае «Динамо» сравняется с «Уфой» по очкам и будет выше по разнице мячей (личные встречи – 1:1).

«Ахмату» для шестого места надо обязательно побеждать «Амкар». Но при этом ждать, что: а) «Арсенал» не выиграет у «Локомотива»; б) «Уфа» не выиграет у «Тосно» (в случае равенства с «Уфой» «Ахмат» будет выше по личным встречам – 2:1 дома, 2:3 в гостях).

«Арсеналу» тоже нужно побеждать «Локомотив» и ждать, что «Уфа» не выиграет у «Тосно».

Кстати, есть любопытный шанс и при ничьей с «Локо», но там целая куча условий: чтобы «Уфа» проиграла «Тосно», «Ахмат» не победил «Амкар», «Урал» не выиграл у «Ростова», «Рубин» – у «Краснодара», а «Динамо» выиграло у «Спартака» (у трех команд – «Уфы», «Арсенала» и «Динамо» будет по 40 очков и лучшим по личным встречам станет «Арсенал»). Если же «Арсенал» сравняется по очкам только с «Уфой», то это ничего не даст (2:1 дома, 0:1 в гостях – выше «Уфа»).

Наконец, «Уфа». Обыграли «Тосно» – обеспечили место в шестерке. Сыграли вничью – надо ждать, чтобы: а) «Ахмат» не выиграл у «Амкара»; б) «Арсенал» не победил «Локо».

При поражении – масса вариантов, перечислять которые нет смысла – их очень много. Если коротко, надо, чтобы «Арсенал» не выиграл (кроме единственного варианта, который выше – с тремя командами по 40 очков) и «Ахмат» тоже. В любом (кроме одного) турнире среди трех, четырех и даже пяти команд, набравших по 40 очков, выше по личным встречам все равно будет «Уфа». Именно поэтому «Урал» и «Рубин» мы уже отсекли.

Кто вылетит напрямую – «Анжи» или «Тосно»?

Первый взрыв мозга позади, но впереди еще второй. Но пока отдохнем – насчет прямого вылета все гораздо проще.

«СКА-Хабаровск» уже покинул РФПЛ досрочно, но кто будет вторым неудачником, вылетевшим напрямую, еще пока неясно. Им в итоге окажется «Анжи» или «Тосно». У обеих команд одинаковое количество очков (по 24), но махачкалинцы выше из-за личных встреч (2:2, 2:0).

«Анжи», чтобы попасть в стыки, хватит победы, но над кем – над ЦСКА в гостях. Если не выиграют, то задача – сыграть не хуже «Тосно», который едет в Уфу. Если удастся вырвать ничью в Москве, то надо, чтобы тосненцы не победили. Если, что вероятно, будет поражение, то остается надеяться на победу «Уфы» над «Тосно». Похожая история у Виктора Скрипченко была год назад с «Крыльями Советов», и именно самарцы при нем вылетели напрямую.

Ну а «Тосно» надо выступить лучше, чем «Анжи», то есть, хотя бы набрать очки, тогда есть шанс. При победе над «Уфой» – чтобы не выиграл «Анжи» у ЦСКА, а при ничьей в Уфе – чтобы «Анжи» проиграл. Поражение «Тосно» автоматически отправляет команду Дмитрия Парфенова в ФНЛ.

Кто попадет в стыки – может, «Динамо»?

А теперь взрыв мозга номер два.

Мы знаем, что 14-е место уже отдано «Анжи» или «Тосно». Но есть еще 13-е, и команда, его занявшая, будет играть стыковые матчи.

9. «Урал» – 37 очков

10. «Динамо» – 37 очков

11. «Рубин» – 37 очков

12. «Ростов» – 34 очка

13. «Амкар» – 34 очка

И здесь мы отсекаем «Рубин». Самое плохое, что может с ним случиться – он проиграет и сравняется по очкам с другими командами (по 37), но ни в одном турнире между ними не станет худшей по личным встречам.

А вот «Динамо» может стать таковой, если все пять клубов наберут по 37. Поэтому точно избежит команда Дмитрия Хохлова стыковых матчей в том случае, если не проиграет «Спартаку». Но если уступит, то надо, чтобы сбылось какое-то из трех условий: а) «Ростов» не побеждает «Урал»; б) «Амкар» не побеждает «Ахмат»; в) «Рубин» не проигрывает (!) «Краснодару. Очень забавно, что у динамовцев в этом туре есть шанс, как попасть в еврокубки, так и улететь в стыки.

Самая хитрая история у «Урала». Тут очень тяжелые расклады. Он обезопасит себя, если не проиграет «Ростову». Или если проиграет, но при этом не выиграет «Амкар» у «Ахмата». И еще – в случае поражения от ростовчан уральцам никак нельзя допустить равенства очков: а) с «Ростовом» и «Амкаром»; б) с «Ростовом», «Амкаром» и «Динамо»; в) с «Ростовом», «Амкаром» и «Рубином» – во всех трех случаях «Урал» будет худшим по личным встречам.

«Ростов» в любом случае избегает стыков, побеждая «Урал». В случае ничьей надеется на то, что «Амкар» не выиграет у «Ахмата». В случае поражения – на победу «Ахмата» над «Амкаром».

Соответственно, «Амкару» нужно сыграть лучше, чем «Ростов». Если выиграет у грозненцев, то чтобы ростовчане не победили в Екатеринбурге, если ничья – то нужно поражение «Ростова». Если «Амкар» проигрывает, то автоматически выбывает в стыки.

Сколько всего команд, не решающих глобальные задачи?

Фактически, последний тур не нужен «Локомотиву», «СКА-Хабаровску» и «Рубину». Не очень нужен «Зениту». У остальных команд есть свои задачи.

Кто поджидает в стыках команды из РФПЛ?

Третья команда ФНЛ – «Енисей» – встретится с клубом Премьер-лиги, который завершит сезон на 14-м месте («Анжи» или «Тосно»). Против 13-й команды РФПЛ («Амкар», «Ростов», «Динамо» или «Урал») сыграет клуб, финишировавший на четвертой строчке в таблице ФНЛ – это «Тамбов».

Две слабейшие команды РФПЛ – «СКА-Хабаровск» и еще одна («Анжи» или «Тосно») – будут заменены двумя лучшими командами ФНЛ – «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

Когда же случится развязка в РФПЛ?

В воскресенье, все матчи 30-го тура начнутся в одно время – в 14:00 по Москве.

Еще раз, кто с кем сыграет:

«Спартак» – «Динамо»: интрига ЛЧ, ЛЕ и стыков

ЦСКА – «Анжи»: интрига ЛЧ и прямого вылета

«Краснодар» – «Рубин»: интрига ЛЧ

«Уфа» – «Тосно»: интрига ЛЕ и прямого вылета

«Арсенал» – «Локомотив»: интрига ЛЕ

«Ростов» – «Урал»: интрига стыков

«Амкар» – «Ахмат»: интрига ЛЕ и стыков

«Зенит» – «СКА-Хабаровск»: интрига 4-5 мест «Зенита»

Турнирная таблица РФПЛ