Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Материалы

Зенит - СКА-Хабаровск

13.05.2018, Воскресенье, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Россия. Премьер-лига, 30 тур Зенит - СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
1 тур
16 июля, воскресенье 11:00 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
...
  • ...
    Рейтинг: +468

    Alemann 13 мая 2018, 17:19

    Удивляет две вещи: 1) Заболотный забил !!! Пусть и команде из ФНЛ.
    2) Ерохин - покер ?! Удивил ...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +55321

    MaxRnD 13 мая 2018, 15:50

    Будущему тренеру на заметку - перевести Ерохина на место Заболтного

    8
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр 13 мая 2018, 15:42

    Ероха - зверюга, что творит. Давай пятый !

    8
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4486

    Snek 13 мая 2018, 15:40

    шта млять Ерохин покер?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 мая 2018, 15:27

    и что мешало Зениту так играть весь сезон??????????????????????

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +106

    ALASTOR > andrej-lucevich 13 мая 2018, 16:03

    отсутствие еще 14 СКА-Хабаровск

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > ALASTOR 13 мая 2018, 18:19

    наверное да

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1747

    max74 13 мая 2018, 15:20

    Ероха решил годовую норму выполнить за один матч

    9
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1747

    max74 13 мая 2018, 15:10

    Ероха - красаучег

    9
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1747

    max74 13 мая 2018, 14:30

    Заболотный ? Ущипните меня !

    10
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 мая 2018, 14:23

    игра уже ничего не значит, к сожалению...

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 