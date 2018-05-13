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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Анжи

13.05.2018, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Россия. Премьер-лига, 30 тур ЦСКА - Анжи Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
1 тур
15 июля, суббота 20:00 Анжи 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 ЦСКА 4:0 Анжи
1 тур
30 июля, суббота 20:00 Анжи 0:0 ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

21 февраля, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Анжи 1:1 ЦСКА
3 тур
1 августа, суббота 19:30 ЦСКА 1:0 Анжи
Товарищеские матчи 2014

8 сентября, понедельник 12:00 ЦСКА 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
24 марта, понедельник 17:00 Анжи 0:3 ЦСКА
10 тур
25 сентября, среда 20:30 ЦСКА 0:0 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
Финал
1 июня, суббота 13:30 ЦСКА 1:1
(4:3)п		 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 13:30 Анжи 2:0 ЦСКА
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 18:30 ЦСКА 0:0 Анжи
32 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Анжи 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Анжи 3:5 ЦСКА
13 тур
14 июня, вторник 20:00 ЦСКА 3:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:30 ЦСКА 4:0 Анжи
3 тур
26 марта, пятница 19:15 Анжи 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
25 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Анжи
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Анжи 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Анжи 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Анжи
Чемпионат России 2000
25 тур
22 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 4:0 Анжи
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Анжи 4:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +645

    RamonCSKA 14 мая 2018, 00:10

    Комментатор олень

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    Рейтинг: +80

    ShO_oM 13 мая 2018, 22:23

    Журин, посмотри "Аншлаг"(с), "Смехопанораму"(с). Твои шутки, заставляют задуматься над возвращением высшей мере наказания - порке прилюдной, постыдной!!! Изиди, недокомментатор!!!!!

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    Рейтинг: +4486

    Snek 13 мая 2018, 15:31

    Сколько уже жалоб было на журку, то он сборную России говном обложит, то Зенит, то Краснодар, неужели это говно должно что-то комментировать? Пусть фапает на свой Спартак по-тихому или не комментирует вообще.

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    Рейтинг: -253

    Sanek85 13 мая 2018, 15:29

    Какой же дебил комментатор... И ещё и на Игоря базарит х.....ню какую-то... Заткнись тварь!!!

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    Рейтинг: +4486

    Snek 13 мая 2018, 15:28

    блин, этот придурок спартак коментирует или ЦСКА? Почему у него весь онлайн про спартак?

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    Рейтинг: +4486

    Snek 13 мая 2018, 15:24

    ахахаха, у журки подгорает от того, что даги пропустили

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    Рейтинг: +4486

    Snek 13 мая 2018, 15:20

    ждурин открыто топит за анжи, у него прямо слюна течёт, чтобы его любимый спартачёк второе место занял.

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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 13 мая 2018, 15:06

    Ну что,армейцы! Всё в ваших ногах!!Или грудь в крестах(серебро)или жопа в кустах(если не выиграете у Анжи..). Остался один тайм(последний).

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 13 мая 2018, 14:57

    Онлайн ужасный... Журина к Орлову, будет чудесный тандем...

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    Рейтинг: +4486

    Snek 13 мая 2018, 14:54

    Опять журин, и опять всякую херню пишет, когда этого придурка уже выгонят??!!

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