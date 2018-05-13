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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Краснодар - Рубин

13.05.2018, Воскресенье, 14:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч! Арена Россия. Премьер-лига, 30 тур Краснодар - Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
1 тур
16 июля, воскресенье 17:30 Рубин 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 19:30 Рубин 0:1 Краснодар
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 19:30 Рубин 1:1 Краснодар
13 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 20:00 Рубин 1:2 Краснодар
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:45 Краснодар 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Рубин 0:1 Краснодар
11 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Рубин 2:0 Краснодар
1 тур
23 июля, понедельник 19:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Рубин
8 тур
8 мая, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +55321

    MaxRnD 13 мая 2018, 15:55

    Азмун как ни крути - джокер, хоть и простил он сегодня Краснодар

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