Фасио пожаловался, что в ворота «Ливерпуля» не назначили два пенальти

Защитник итальянской «Ромы» Федерико Фасио поделился ощущениями после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (4:2). Аргентинец недоволен работой судей.

«Нам не повезло, поскольку в ворота соперника Дамир Скомина не назначил два очевидных пенальти. Также мне не понравилось, что ко второму тайму добавили всего три минуты», – сказал игрок в эфире Mediaset Premium.

Недовольство судейством выразил и спортивный директор римлян.

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