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    Фасио пожаловался, что в ворота «Ливерпуля» не назначили два пенальти

    Защитник итальянской «Ромы» Федерико Фасио поделился ощущениями после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (4:2). Аргентинец недоволен работой судей.

    «Нам не повезло, поскольку в ворота соперника Дамир Скомина не назначил два очевидных пенальти. Также мне не понравилось, что ко второму тайму добавили всего три минуты», – сказал игрок в эфире Mediaset Premium.

    Недовольство судейством выразил и спортивный директор римлян.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 3 мая 2018, 17:03

      Глупо говорить о двух пенальти. Потому что первый назначенный полностью перевернул бы всю игру, а значит наличие второго - это скорее предположение и домыслы, для собственного оправдания.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2018, 10:05

      222
      я считаю, что за такие вещи нужно наказывать, либо судью за ошибки, если они имели место быть, либо игроков за клевету. меня лично уже задолбало это словоблудие в современном обществе - каждый ляпает языком, что ему взбредёт в голову, и главное, что никто ни за что не несёт ответственности.
      Последнее время, что ни матч, то подобные реплики, что судья не поставил для нас 2-3 пенальти, тогда бы мы выиграли. Такие заявления изначально звучат мягко говоря не очень. А уж копнуть глубже, так... Особенно меня радуют высказывания от футболистов или тренеров в стиле "я, конечно, не смотрел видеоповтор этого эпизода, но уверен, что это пенальти". Да ты что? Наверное, человек-рентген и человек-оффсайдная камера в одном лице)

      2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 3 мая 2018, 08:15

      Так и есть

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