Спортивный директор «Ромы»: «Если бы в ЛЧ были видеоповторы, то в финале сыграли бы мы и «Бавария»

Спортивный директор итальянской «Ромы» Рамон Мончи после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (4:2 ) посетовал на отсутствие видеоповторов в еврокубках.

«Мне непонятно, почему в главном клубном турнире нет VAR. При наличии этой системы судейских ошибок гораздо меньше. Нужно вводить ее. Будь она, в финале бы в Киеве сыграли мы и «Бавария», – полагает Мончи.

В действительности в Украине проведут матч «Реал» и «Ливерпуль».

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал