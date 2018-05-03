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    Спортивный директор «Ромы»: «Если бы в ЛЧ были видеоповторы, то в финале сыграли бы мы и «Бавария»

    Спортивный директор итальянской «Ромы» Рамон Мончи после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (4:2 ) посетовал на отсутствие видеоповторов в еврокубках.

    «Мне непонятно, почему в главном клубном турнире нет VAR. При наличии этой системы судейских ошибок гораздо меньше. Нужно вводить ее. Будь она, в финале бы в Киеве сыграли мы и «Бавария», – полагает Мончи.

    В действительности в Украине проведут матч «Реал» и «Ливерпуль».

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: Football Italia

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    03.05.2018 00:29
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 5 мая 2018, 22:08

      Не-а, Бавария и Ливерпуль.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 4 мая 2018, 23:59

      Мончи левый пендаль в первой игре забыл... от туда интрига

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 3 мая 2018, 17:00

      Мончи не прав. Если бы Ливерпуль сыграл в полную силу, а не по счету, то и видеоповторы не понадобились бы.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 3 мая 2018, 10:45

      Если у бабушки был бы х....

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 мая 2018, 07:23

      Если "узаконят" видеоповторы, то живой, настоящий футбол, с судейскими ошибками(человеческий фактор) потихоньку умрет. Будут не так играть, как бегать за судьей с требованием пересмотреть любой спорный момент. И "разборки" затянутся до бесконечности. А в футболе должно быть как в жизни. Ничего нельзя СТЕРЕТЬ И ПЕРЕИГРАТЬ ЗАНОВО. Жизнь неповторима. И футбол должен быть таким!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ЮНик 3 мая 2018, 10:34

      Пусть бегают и требуют, по желтой на рыло, это не теннис. Тут если ассистент (тоже квалифицированный рефери, по типу резервного) узрел сомнения, сообщает главному, тот принимает решение, смотреть или нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 05:25

      Если бы Ливер не расслабился в концовке 1-го матча, второй был бы формальностью.

      3
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      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ 3 мая 2018, 04:26

      Ливерпуль на данный момент объективно сильнее Ромы, что показал первый тайм, дальше мерсисайдцы играли по счёту,пенальти в ворота Ливерпуля в районе 59-й минуте был 100%......итог справедлив...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 мая 2018, 04:25

      Да.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 мая 2018, 03:33

      Клопп как и Баллак, невезуч в финалах. Надеюсь, в этот раз ему повезет. Вообще Клопп и Венгер должны побеждать и чтобы в следующем году, в ЛЧ было сразу 5 представителей АПЛ
      Да и когда нам еще доведется увидеть, Ливерпуль - Арсенал в суперкубке УЕФА . . .

      6
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 3 мая 2018, 01:56

      Вот и мне не понятно почему в главном клубном турнире нет повторов.Значит кому то это выгодно.

      5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Михаил_Боярский 3 мая 2018, 02:24

      Букмеккерам.

      3
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