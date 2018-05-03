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  • Спортивный директор «Ромы»: «Если бы в ЛЧ были видеоповторы, то в финале сыграли бы мы и «Бавария»

Спортивный директор «Ромы»: «Если бы в ЛЧ были видеоповторы, то в финале сыграли бы мы и «Бавария»

3 мая 2018, 00:29
28

Спортивный директор итальянской «Ромы» Рамон Мончи после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (4:2 ) посетовал на отсутствие видеоповторов в еврокубках.

«Мне непонятно, почему в главном клубном турнире нет VAR. При наличии этой системы судейских ошибок гораздо меньше. Нужно вводить ее. Будь она, в финале бы в Киеве сыграли мы и «Бавария», – полагает Мончи.

В действительности в Украине проведут матч «Реал» и «Ливерпуль».

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Италия. Серия А Рома Ливерпуль Бавария Реал
Комментарии (28)
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JackBruce
1525296983
Бавария - да, согласен, но не Рома. Было видно в моменте с пенальти, что мяч попал в руку, и игры рукой не было.
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loko-the_best
1525297429
с видеоповторами или без, вы слабее. Умейте проигрывать. Если бы да ка бы. Поставь судья пенальти в матче Баварии, Реал бы больше задницы напрягал и добился бы своего. Побеждает всегда сильнейший.
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Garrincha58
1525297468
если бы у бабушки был X она была бы дедушкой
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dinar7777dinar
1525298164
а первый матч? вы тоже проиграли из-за судей? макаронник ! если реал с баварией второй год подряд вопросы к судейкам которые тащят реал то по ливерпулю только во втором матче 1 вопрос а другой вопрос что в конце матча пенальт был на 50/50 !
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Михаил_Боярский
1525301764
Вот и мне не понятно почему в главном клубном турнире нет повторов.Значит кому то это выгодно.
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Аристократ Олжик
1525307596
Клопп как и Баллак, невезуч в финалах. Надеюсь, в этот раз ему повезет. Вообще Клопп и Венгер должны побеждать и чтобы в следующем году, в ЛЧ было сразу 5 представителей АПЛ Да и когда нам еще доведется увидеть, Ливерпуль - Арсенал в суперкубке УЕФА . . .
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_Marqella_
1525310764
Ливерпуль на данный момент объективно сильнее Ромы, что показал первый тайм, дальше мерсисайдцы играли по счёту,пенальти в ворота Ливерпуля в районе 59-й минуте был 100%......итог справедлив...))
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Бухбух
1525314356
Если бы Ливер не расслабился в концовке 1-го матча, второй был бы формальностью.
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ЮНик
1525321423
Если "узаконят" видеоповторы, то живой, настоящий футбол, с судейскими ошибками(человеческий фактор) потихоньку умрет. Будут не так играть, как бегать за судьей с требованием пересмотреть любой спорный момент. И "разборки" затянутся до бесконечности. А в футболе должно быть как в жизни. Ничего нельзя СТЕРЕТЬ И ПЕРЕИГРАТЬ ЗАНОВО. Жизнь неповторима. И футбол должен быть таким!
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SKS6891
1525547304
Не-а, Бавария и Ливерпуль.
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