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    «Реал» последний раз проигрывал в финале ЛЧ 37 лет назад. Соперником был «Ливерпуль»

    Стало известно, что в финале Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Обратим внимание на статистику команд в матчах между собой.

    Так, последний раз в финале главного еврокубкового турнира сливочные проиграли в 1981 году. Соперником были красные, а итоговый счет – 0:1.

    Англичане последний раз играли в финале ЛЧ в 2007 году, когда со счетом 1:2 проиграли итальянскому «Милану».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 23:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 мая 2018, 22:52

      Если у Реала откроется второе дыхания,ой Ливеру не завидую,как не завидовал Ювентусу в финали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 17:23

      Финал будет непредсказуемым.Поддержу Ливерпуль.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 3 мая 2018, 12:54

      как бы я не поддерживал Зидана, в финале всё же за Ливерпуль буду топить...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:57

      есть возможность повторить)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 мая 2018, 08:52

      у ливера кажется больше шансов на победу

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 05:33

      На этот раз победит "Реал". Клопп - не фартовый тренер для финалов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +309

      Ден71 3 мая 2018, 03:53

      Если они будут играть как вчера, то вряд ли они смогут обыграть Реал. Если настроятся и покажут игру как с Сити и лучше, то могут и победить.

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 мая 2018, 01:16

      Желательно что бы и 26 мая тоже выиграл Ливерпуль

      5
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