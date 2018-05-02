«Реал» последний раз проигрывал в финале ЛЧ 37 лет назад. Соперником был «Ливерпуль»

Стало известно, что в финале Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Обратим внимание на статистику команд в матчах между собой.

Так, последний раз в финале главного еврокубкового турнира сливочные проиграли в 1981 году. Соперником были красные, а итоговый счет – 0:1.

Англичане последний раз играли в финале ЛЧ в 2007 году, когда со счетом 1:2 проиграли итальянскому «Милану».