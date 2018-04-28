Бундеслига. Гол Дорша помог «Баварии» разгромить «Айнтрахт» и другие результаты

В матче 32-го тура Бундеслиги «Бавария» дома победила «Айнтрахт» – 4:1. Ранее мюнхенский клуб досрочно стал чемпионом Германии.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Герта – Аугсбург – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Грегоритч, 32; 0:2 – Кордова, 61; 1:2 – Ибишевич, 84 (с пенальти); 2:2 – Зелке, 87.

Бавария – Айнтрахт – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дорш, 43; 2:0 – Вагнер, 76; 2:1 – Аллер, 78; 3:1 – Рафинья, 87; 4:1 – Зуле, 90.

Вольфсбург – Гамбург – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Вуд, 43 (с пенальти); 0:2 – Холтби, 45+1; 1:2 – Брекало, 78; 1:3 – Вальдшмидт, 90+3.

Фрайбург – Кельн – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Петерсен, 14; 2:0 – Петерсен, 52; 2:1 – Биттенкурт, 82; 2:2 – Биттенкурт, 87; 3:2 – Холер, 90+3.

Шальке-04 – Боруссия М – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Раффаэл, 32; 1:1 – Калиджиури, 45+3 (с пенальти).

Удаление: Бенталеб, 12 – нет.

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