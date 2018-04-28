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Материалы

Фрайбург - Кельн

28.04.2018, Суббота, 16:30 мск Фрайбург, стадион Шварцвальд-Штадион Германия. Бундеслига, 32 тур Фрайбург - Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
15 тур
10 декабря, воскресенье 15:30 Кельн 3:4 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:30 Фрайбург 2:1 Кельн
3 тур
16 сентября, пятница 21:30 Кельн 3:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 1:0 Кельн
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:30 Кельн 0:1 Фрайбург
Германия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
3 марта, вторник 22:30 Фрайбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Фрайбург 4:1 Кельн
16 тур
10 декабря, суббота 18:30 Кельн 4:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:0 Фрайбург
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Фрайбург 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Кельн 2:2 Фрайбург
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Фрайбург 0:0 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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