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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 28 апреля 2018
Фрайбург
28.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Кельн
14'
Н. Петерсен
52'
Н. Петерсен
82'
Л. Биттенкурт
87'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
90'
+2
Желтая карточка
В. Косьелло
Желтая карточка
Р. Кох
89'
87'
ГОЛ! 2:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Риссе
82'
ГОЛ! 2:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Х. Мере
65'
Желтая карточка
Х. Мере
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
52'
45'
Желтая карточка
М. Хегер
45'
Желтая карточка
Ю. Осако
Желтая карточка
М. Терраццино
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
М. Франтц
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-2-3
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Кемпф
5
Гульде
17
Кюблер
27
Хефлер
23
Шустер
8
Франтц
33
Терраццино
11
Кляйнденст
18
Петерсен
4-1-1-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
22
Мере
14
Хектор
6
Хегер
31
Риссе
32
Биттенкурт
10
Осако
9
Теродде
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Фрайбург - Кельн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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