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Шальке-04 - Боруссия

28.04.2018, Суббота, 16:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Бундеслига, 32 тур Шальке-04 - Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
15 тур
9 декабря, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 16 марта, четверг 23:05 Боруссия 2:2 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:05 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
23 тур
4 марта, суббота 20:30 Боруссия 4:2 Шальке-04
6 тур
2 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 22:30 Шальке-04 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
6 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
3 тур
13 сентября, суббота 20:30 Боруссия 4:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
27 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 0:1 Боруссия
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
3 мая, пятница 22:30 Боруссия 0:1 Шальке-04
15 тур
1 декабря, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
21 тур
11 февраля, суббота 21:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
4 тур
28 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
Германия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 декабря, среда 23:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
20 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
6 тур
25 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
17 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Боруссия 1:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Боруссия 1:0 Шальке-04
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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