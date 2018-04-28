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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 28 апреля 2018
Шальке-04
28.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
45+3'
Д. Калиджиури (П)
32'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
84'
65'
Желтая карточка
Я. Вестергор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Калиджиури
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
К. Крамер
38'
Желтая карточка
Д. Закария
32'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
Л. Штиндль
26'
Желтая карточка
О. Вендт
Красная карточка
Н. Бенталеб
12'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Ферманн
27
Налдо
6
Керер
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
22
Коноплянка
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
4-2-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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