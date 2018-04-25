Де Росси: «На «Рому» нашло затмение, а «Ливерпуль» показал свой класс»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси отметил класс «Ливерпуля», который позволил британской команде обыграть римлян в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«На нас нашло затмение. «Ливерпуль» молодцы, показали класс. Нам надо отыграть еще три гола. Это трудно, но не невозможно. Если мы пройдем дальше, это будет сенсация», – заявил футболист.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.