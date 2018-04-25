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    Де Росси: «На «Рому» нашло затмение, а «Ливерпуль» показал свой класс»

    Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси отметил класс «Ливерпуля», который позволил британской команде обыграть римлян в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    «На нас нашло затмение. «Ливерпуль» молодцы, показали класс. Нам надо отыграть еще три гола. Это трудно, но не невозможно. Если мы пройдем дальше, это будет сенсация», – заявил футболист.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2018 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 25 апреля 2018, 08:51

      Расчитівать на ЧУДО КАК С БАРСЕЛОНОЙ Я ДУМАЮ НЕ СТОИТ!!!!ШАРА НЕ ПРОЙДЕТ А ТО ЧТО ПРИЙДЕТСЯ УЙТИ ЄТО ДРУГОЕ ДЕЛО!!???РОМА ВІДОХЛАСЬ!!!ЕЕ ЗВЕЗДНІЙ ЧАС ПРОШЕЛ и С ЄТИМ НУЖНО СМЕРИТЬСЯ!!!!!

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 25 апреля 2018, 08:02

      Хорошо, что Салах не чернокожий, а то бы привлекли Эусебио за откровенный расизм.

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