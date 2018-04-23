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    Рыбус: «Все команды хотят помешать «Локомотиву» в борьбе за чемпионство»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился наблюдениями от матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

    – Жаль, что второй матч подряд не можем забить голов. В игре против «Ахмата» моментов было больше. На этот раз – меньше, хотя во втором тайме все-таки создали два момента и должны были забивать. Но все в наших головах и ногах.

    – Команда в курсе раскладов, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом?

    – Мы смотрим только на ближайший матч.

    – Семин, кажется, был очень эмоционален в раздевалке после матча. Действительно был раздражен?

    – Не был. Обидно и нам, и тренеру, и болельщикам, что не удалось победить. Но видно, что сейчас все команды бьются до конца и хотят помешать нам в борьбе за чемпионство.

    – Отрыв от «Спартака» достаточно комфортный? Напряжение есть в команде?

    – Нет. Думаю, следующие два матча могут сложиться лучше. Вы знаете, как мы удачно играем на контратаках, показали это в первом круге. Может быть так, что в тех матчах будет легче забивать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 00:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 апреля 2018, 12:51

      Вам не мешают -- за свои очки дерутся -- надо в каждой игре доказывать , что достоин чемпионом быть !!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:43

      конечно каждая команда заряжена на игру с лидером чемпионата и так просто очки не отдаст.

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > OfaZavr 23 апреля 2018, 10:50

      Спартаку главное настроиться верно. С психологическим давлением справиться, что от Локо отстают... а так по идее проблем быть не должно.

      2
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:49

      Уфа мне кажется играла в свой футбол и не думала об этом.

      4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > zigbert 23 апреля 2018, 10:48

      Уважаемый Зигберт, "Зигберт" пишется по-немецки Siegbert. Хотя... А тут вообще возможно ник поменять ? А то меня мой задолбал... юный был дурак такую херню ником взять... Надо что-то другое придумать. Более адекватное.

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      Рейтинг: +100714

      zigbert > DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 11:18

      Ник взял в честь Зигберта Тарраша.Позже ошибку я и сам заметил ,но менять не хочу,пусть будет как есть.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 апреля 2018, 08:53

      Опять переиначили слова ради заголовка "позадиристей".Локо может помешать только себе сам(что с успехом пока и делает)но Рыбус прав с более сильными соперниками им легче играть.

      4
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      Рейтинг: +906

      Football06 23 апреля 2018, 08:08

      Рыбус скажи это Ска который давно гарантировал себе Последнее место и вылет в ФНЛ сыграв до 90 минуты 0:0 со Спартаком

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 23 апреля 2018, 08:07

      Команды ниже борются за каждое очко, чтоб не вылететь и не занять последние места, команды чуть сверху борются за свой статус, ни какая команда не должна просто так отдавать очки, а это будущие чемпионы давайте тогда сразу технари будем засчитывать и всё .? Так что ли? А кто будет бороться? Я? Не эт уж, Арсенал боролся до конца с Зенитом как и Уфа, кстати игра обеих команд понравилась, Щас не такое время чтоб говорить команды делают так чтоб не дать нам стать чемпионами, я бы понял если бы тот же Арсенал и Уфа давали обыгрывать себя легко, но это не так, просто стоит даже посмотреть на Кубок России, от России в Лигу Европы попадёт команда из Фнл или ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДА РФПЛ.. ЧТО УЖ ДАЛЬШЕ ГОВОРИТЬ

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 апреля 2018, 07:19

      Понятно.Спартаку в прошлом сезоне все сливали.Рыбус,Вы там,в Локо,видеообращение к соперникам организуйте ! Мол,какого куя??Мы так не договаривались!

      3
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 23 апреля 2018, 06:50

      Какая несправедливость ! Это заговор

      6
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Мультибановый хрякозавр 23 апреля 2018, 10:43

      Один только ник лайка стоит!)

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 апреля 2018, 04:45

      А они, что, должны расступиться ?

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 01:06

      Всё в ваших руках. И всё получится

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