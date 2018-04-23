Рыбус: «Все команды хотят помешать «Локомотиву» в борьбе за чемпионство»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился наблюдениями от матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

– Жаль, что второй матч подряд не можем забить голов. В игре против «Ахмата» моментов было больше. На этот раз – меньше, хотя во втором тайме все-таки создали два момента и должны были забивать. Но все в наших головах и ногах.

– Команда в курсе раскладов, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом?

– Мы смотрим только на ближайший матч.

– Семин, кажется, был очень эмоционален в раздевалке после матча. Действительно был раздражен?

– Не был. Обидно и нам, и тренеру, и болельщикам, что не удалось победить. Но видно, что сейчас все команды бьются до конца и хотят помешать нам в борьбе за чемпионство.

– Отрыв от «Спартака» достаточно комфортный? Напряжение есть в команде?

– Нет. Думаю, следующие два матча могут сложиться лучше. Вы знаете, как мы удачно играем на контратаках, показали это в первом круге. Может быть так, что в тех матчах будет легче забивать.