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  • Рыбус: «Все команды хотят помешать «Локомотиву» в борьбе за чемпионство»

Рыбус: «Все команды хотят помешать «Локомотиву» в борьбе за чемпионство»

23 апреля 2018, 00:25
14

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился наблюдениями от матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

– Жаль, что второй матч подряд не можем забить голов. В игре против «Ахмата» моментов было больше. На этот раз – меньше, хотя во втором тайме все-таки создали два момента и должны были забивать. Но все в наших головах и ногах.

– Команда в курсе раскладов, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом?

– Мы смотрим только на ближайший матч.

– Семин, кажется, был очень эмоционален в раздевалке после матча. Действительно был раздражен?

– Не был. Обидно и нам, и тренеру, и болельщикам, что не удалось победить. Но видно, что сейчас все команды бьются до конца и хотят помешать нам в борьбе за чемпионство.

– Отрыв от «Спартака» достаточно комфортный? Напряжение есть в команде?

– Нет. Думаю, следующие два матча могут сложиться лучше. Вы знаете, как мы удачно играем на контратаках, показали это в первом круге. Может быть так, что в тех матчах будет легче забивать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Федя Кабак
1524434793
Всё в ваших руках. И всё получится
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Бухбух
1524447906
А они, что, должны расступиться ?
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Мультибановый хрякозавр
1524455410
Какая несправедливость ! Это заговор
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yorgenbarenz
1524457190
Понятно.Спартаку в прошлом сезоне все сливали.Рыбус,Вы там,в Локо,видеообращение к соперникам организуйте ! Мол,какого куя??Мы так не договаривались!
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Football06
1524460079
Команды ниже борются за каждое очко, чтоб не вылететь и не занять последние места, команды чуть сверху борются за свой статус, ни какая команда не должна просто так отдавать очки, а это будущие чемпионы давайте тогда сразу технари будем засчитывать и всё .? Так что ли? А кто будет бороться? Я? Не эт уж, Арсенал боролся до конца с Зенитом как и Уфа, кстати игра обеих команд понравилась, Щас не такое время чтоб говорить команды делают так чтоб не дать нам стать чемпионами, я бы понял если бы тот же Арсенал и Уфа давали обыгрывать себя легко, но это не так, просто стоит даже посмотреть на Кубок России, от России в Лигу Европы попадёт команда из Фнл или ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДА РФПЛ.. ЧТО УЖ ДАЛЬШЕ ГОВОРИТЬ
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Football06
1524460121
Рыбус скажи это Ска который давно гарантировал себе Последнее место и вылет в ФНЛ сыграв до 90 минуты 0:0 со Спартаком
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Gullit 76
1524462794
Опять переиначили слова ради заголовка "позадиристей".Локо может помешать только себе сам(что с успехом пока и делает)но Рыбус прав с более сильными соперниками им легче играть.
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zigbert
1524466156
Уфа мне кажется играла в свой футбол и не думала об этом.
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OfaZavr
1524469427
конечно каждая команда заряжена на игру с лидером чемпионата и так просто очки не отдаст.
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Zenmaster
1524477072
Вам не мешают -- за свои очки дерутся -- надо в каждой игре доказывать , что достоин чемпионом быть !!!
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