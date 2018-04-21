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    Фабрегас заявил, что Венгер для него второй отец

    Полузащитник английского «Челси» Сеск Фабрегас отреагировал на новость об уходе по окончании сезона из лондонского «Арсенала» главного тренера Арсена Венгера. Испанец вспомнил времена выступлений за «пушкарей».

    «Уйти по собственному желанию – это большой поступок со стороны Венгера. Я ценю его как тренера. Он всегда в меня верил, давал советы и подсказки. Многим ему обязан. Француз стал для меня вторым отцом», – написал хавбек.

    Фабрегас играл за «Арсенал» с 2003 по 2011 годы (212 матчей в АПЛ, 35 голов).

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    Публикация от text (@cescf4bregas)

    Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»

    Источник: Instagram

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    21.04.2018 09:41
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