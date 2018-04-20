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«Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона

20 апреля 2018, 12:10
80

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по завершении сезона, сообщается на официальном сайте «канониров».

Специалист возглавлял красно-белых с 1996 года. Под его руководством «Арсенал» три раза выиграл чемпионат Англии, семь раз стал обладателем Кубка страны и столько же раз завоевывал национальный Суперкубок. Кроме того, в 2000 году француз вывел команду в финал Кубка УЕФА, уступив там «Галатасараю» в серии пенальти со счетом 1:4. А в 2006 тренер дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов, но также не сумел завоевать европейский трофей, проиграв «Барселоне» (1:2).

Напомним, действующий контракт Венгера рассчитан до лета 2019 года.

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (80)
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сапёр75
1524215706
Григорян свободен,может пригласят ))
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dinar7777dinar
1524216404
наконец то ! клуб получит свежий воздух. столько лет застоя. великолепная новость. венгер иди в зенит ))))
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sandutzu
1524218265
эпоха конечно. жаль что он довел до "наконец-то"
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artem 81
1524219622
Непеременно нужны перемены, такой клуб, а результатов нет. Венгер хорошо поработал, но когда то все заканчивается.
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3a zenit
1524222594
в Зенит
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zra78
1524223622
Видать руководство Арсенала узнали,что Григорян покинул Луч!!!
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Shogun
1524224383
Мы дождались и спорим Венгер в Питере будет
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Антибиотик111
1524228907
Как это не печально,но воемя его уже давно прошло..
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Матвей1
1524229642
Мне лично очень жаль, что он уходит. Конечно, в последнее время были неудачи, но все-таки Арсенал без него не Арсенал. Поднять клуб, воспитать множество великолепных игроков - это все он, в отличие от тех тренеров, кто требует огромных покупок. Арсен Венгер - настоящая легенда мирового футбола, истинный Special One. P. S. Зенит обрати на него внимание. По крайней мере не будет пустых баснословных трат
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OfaZavr
1524236608
жаль конечно еще одна эпоха уходит, но честно стоит признать что время пришло.
Ответить
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