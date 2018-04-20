«Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по завершении сезона, сообщается на официальном сайте «канониров».

Специалист возглавлял красно-белых с 1996 года. Под его руководством «Арсенал» три раза выиграл чемпионат Англии, семь раз стал обладателем Кубка страны и столько же раз завоевывал национальный Суперкубок. Кроме того, в 2000 году француз вывел команду в финал Кубка УЕФА, уступив там «Галатасараю» в серии пенальти со счетом 1:4. А в 2006 тренер дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов, но также не сумел завоевать европейский трофей, проиграв «Барселоне» (1:2).

Напомним, действующий контракт Венгера рассчитан до лета 2019 года.