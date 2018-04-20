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    «Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по завершении сезона, сообщается на официальном сайте «канониров».

    Специалист возглавлял красно-белых с 1996 года. Под его руководством «Арсенал» три раза выиграл чемпионат Англии, семь раз стал обладателем Кубка страны и столько же раз завоевывал национальный Суперкубок. Кроме того, в 2000 году француз вывел команду в финал Кубка УЕФА, уступив там «Галатасараю» в серии пенальти со счетом 1:4. А в 2006 тренер дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов, но также не сумел завоевать европейский трофей, проиграв «Барселоне» (1:2).

    Напомним, действующий контракт Венгера рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    20.04.2018 12:10
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:41

      Мало таких тренеров ,работающих с командой такой длительный срок. Арсенал для Венгера останется командой в которую он вложил всю свою душу.

      2
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      Рейтинг: +27

      franky88i 21 апреля 2018, 01:56

      Наверно пора

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander 20 апреля 2018, 21:04

      Полнейшее уважение к данному тренеру!!! не мало звезд и "звездочек" взростил, интересно будет посмотреть как в другом клубе сложиться у него!)

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 апреля 2018, 21:01

      Великий тренер?А можно поинтересоваться,что он великого сделал то?)

      -1
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      Рейтинг: +297

      гууд > Pourport 21 апреля 2018, 00:03

      Выиграл чемпионат Англии без поражений! Единственная команда кто имеет золотой кубок за чемпионат!

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 20 апреля 2018, 20:29

      Где то грустит один Моуриньо...потерявший любимый объект троллинга..

      0
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      Рейтинг: +297

      гууд 20 апреля 2018, 19:42

      Не было кубка ЛЧ или ЛЕ(кубок УЕФА). за то были воспитаны отличные футболисты и великий сезон с золотым кубком чемпионата англии!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 апреля 2018, 18:54

      последний из магикан

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 20 апреля 2018, 18:47

      ЛЕ бы на прощанье взять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 20 апреля 2018, 18:04

      Все слили человека на пенсию, спасибо тебе венгер за все! Сделай последний шаг выиграй Лигу Европы, Докажи им что руководство не право!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:03

      жаль конечно еще одна эпоха уходит, но честно стоит признать что время пришло.

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