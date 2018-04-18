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  • Кубок России. «Тосно» в серии пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал

Кубок России. «Тосно» в серии пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал

18 апреля 2018, 21:19
282

В полуфинальном матче Кубка России московский «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти – 4:5.

В основное время счет открыл форвард москвичей Зе Луиш на 62-й минуте, на 89-й минуте полузащитник гостей Вагиз Галиулин его сравнял. В дополнительное время команды голов не забили.

В финале «Тосно» сыграет с «Авангардом».

Кубок России. 1/2 финала

Спартак (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 62; 1:1 – Галиулин, 89.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Пашалич (Фернандо, 60), Самедов (Глушаков, 81), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 55), Промес, Адриано.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов (Макаров, 68), Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк (Труич, 34), Полетанович (Палиенко, 82).

Предупреждения: Зобнин, 36 – Галиулин, 4.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак Тосно
Комментарии (282)
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777+
1524076715
Телеграмма от Погребняка в честь дня рождения фк «Спартак» - 96 лет…. Наверно Вы хотели выиграть кубок? Увы, сегодня «Тосно» круче! Игра его ништяк! Спартак я с днем рождения поздравляю! Целую! Обнимаю! Паша Погребняк…..))))
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Tajik-za Zenit
1524076737
Хаха где эти московские эксперты который уже подарили кубок спартаку
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Sanek85
1524076855
Женя! Кафель! Ну ты как там? Кубок отмечаешь до сих пор как ты говорил???
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yarik1_78
1524077001
Дырявый свинарник кули!!!
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за ЦСКА с 1980г
1524077118
Ещё раз, с Днём Рождения Спартак!!
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РМЗ
1524077155
Спартак фуфло! Чавкайте свини. Тосноооо!!!!
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1524077242
А тем временем Кафельников из корыта жевал отруби...хахахаха!!!
Ответить
APchelov
1524077481
Дубля они хотели! Ха! Тосно молодцы! )
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GoldPlayFIFARus9
1524077617
С днём рождения, Спартак)
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gari69
1524080361
Кто знает? Что за говно с Тосно играло
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