Кубок России. «Тосно» в серии пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал

В полуфинальном матче Кубка России московский «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти – 4:5.

В основное время счет открыл форвард москвичей Зе Луиш на 62-й минуте, на 89-й минуте полузащитник гостей Вагиз Галиулин его сравнял. В дополнительное время команды голов не забили.

В финале «Тосно» сыграет с «Авангардом».

Кубок России. 1/2 финала

Спартак (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 62; 1:1 – Галиулин, 89.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Пашалич (Фернандо, 60), Самедов (Глушаков, 81), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 55), Промес, Адриано.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов (Макаров, 68), Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк (Труич, 34), Полетанович (Палиенко, 82).

Предупреждения: Зобнин, 36 – Галиулин, 4.

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