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    Кубок России. «Тосно» в серии пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал

    В полуфинальном матче Кубка России московский «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти – 4:5.

    В основное время счет открыл форвард москвичей Зе Луиш на 62-й минуте, на 89-й минуте полузащитник гостей Вагиз Галиулин его сравнял. В дополнительное время команды голов не забили.

    В финале «Тосно» сыграет с «Авангардом».

    Кубок России. 1/2 финала

    Спартак (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 62; 1:1 – Галиулин, 89.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Пашалич (Фернандо, 60), Самедов (Глушаков, 81), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 55), Промес, Адриано.

    «Тосно»: Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов (Макаров, 68), Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк (Труич, 34), Полетанович (Палиенко, 82).

    Предупреждения: Зобнин, 36 – Галиулин, 4.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 21:19
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    Комментарии254
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 19 апреля 2018, 17:11

      Сами виноваты сколько моментов профукали. и в конце концов поплатились. ААА Глушаков - это похороны... а на этот раз он похоронил кубок

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 09:58

      Думаю, Тосно в ЛЕ выступит не хуже хрюшек.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1815

      gor77 19 апреля 2018, 09:55

      Интересно, что сказал Кафельников? )))))

      3
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr > gor77 19 апреля 2018, 16:44

      Судьи виноваты что плохо подсуживали , и соперник виноват что сами себе не забили (подарок не сделали на день рождения клуба)

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 апреля 2018, 09:45

      Финал ? Скорее 3,14..дец кубку России.Перемен требуют наши сердца,

      Перемен требуют наши глаза.

      В нашем смехе и в наших слезах.....

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 09:37

      Хорошо свинок нахрюкали!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > prezent2017 19 апреля 2018, 10:00

      А ваш,клуб,и до полуфинала,не дотянул..

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 апреля 2018, 09:34

      Ну наконец-то логический финал кубка России, спартак уже в еврокубках, а вот кто лететь будет в лиге европы со счётом примерно 4-0 или 5-0 это мы узнаем когда завершится финал.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 апреля 2018, 09:25

      Тосно грамотно сыграло, и игроки ничуть не хуже)

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > artem 81 19 апреля 2018, 12:29

      Просто вырвали кадык, пересматриваю ..Спартак упустил победу сам.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:18

      неудача продолжает преследовать, запороли кучу моментов еще и пенальти.... ну вот а многие твердили что кубок уже наш... просто нет слов...

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > OfaZavr 19 апреля 2018, 09:37

      Не ставь телегу впереди лошади!

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > prezent2017 19 апреля 2018, 09:55

      ну так все адекватные и говорили что много потрудиться придется чтобы кубок взять, а всякие эксперты твердили что кубок уже у Спартака.

      4
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 09:05

      У Спартака наметился" спад"и это неприятное поражение подтверждение тому.Задача одна выйти из этого состояния как можно быстрее. Доказывать свою состоятельность надо уверенной игрой.

      5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 08:54

      Начудили так начудили!!Тосно с победой!

      0
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