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    АПЛ. «Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон», команды забили пять голов; «Эвертон» не смог победить «Суонси»

    В матче 34-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» дома обыграл «Брайтон» со счетом 3:2.

    Хозяева набрали 34 очка и поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице. «Брайтон» с 35-ю очками идет 12-м.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Бернли – Лестер – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 6; 2:0 – Лонг, 9; 2:1 – Варди, 72.

    Суонси – Эвертон – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Нотон (в свои ворота), 43; 1:1 – Айю, 72.

    Хаддерсфилд – Уотфорд – 0:0

    Кристал Пэлас – Брайтон – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Заха, 5; 2:0 – Томкинс, 14; 2:1 – Маррей, 18; 3:1 – Заха, 24; 3:2 – Искердо, 34.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 18:54
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