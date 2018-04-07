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    ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Спартак-2», Соболев оформил хет-трик; «Балтика» обыграла «Олимпиец»

    В матче 31-го тура ФНЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» со счетом 5:1. Форвард Александр Соболев оформил хет-трик.

    «Крылья» с 67-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице. Москвичи с 35-ю очками идут на 13-м месте.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Первенство ФНЛ. 31-й тур

    Ротор – Факел – 0:0

    Шинник – Тюмень – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дроздов, 73; 2:0 – Самойлов, 89.

    Крылья Советов – Спартак-2 – 5:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Самодин, 21; 1:1 – Руденко, 69; 2:1 – Соболев, 72; 3:1 – Соболев, 77; 4:1 – Зотов, 80; 5:1 – Соболев, 90+3.

    Нереализованный пенальти: Соболев, 90+2 – нет.

    Олимпиец – Балтика – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Спартару, 25; 1:1 – Себай, 28; 1:2 – Себай, 66.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 15:59
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