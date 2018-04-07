Нойштедтер: «Моя бабушка смотрит вообще все матчи сборной России»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что его бабушка регулярно следит за выступлением внука в составе национальной команды и не пропускает игры.

В двух последних товарищеских встречах россияне проиграли Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

– За игрой против Франции следила ваша бабушка. Как ей футбол?

– Да, моя бабушка вообще смотрит все матчи сборной России! Она очень рада, что я играю в команде, гордится мной. Мы с ней много о футболе не говорим, но что-то все равно обсуждаем. Я не видел ее практически три года, был очень рад встретиться в Москве и, наконец, пообщаться.