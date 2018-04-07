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Нойштедтер: «Моя бабушка смотрит вообще все матчи сборной России»

7 апреля 2018, 01:33
7

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что его бабушка регулярно следит за выступлением внука в составе национальной команды и не пропускает игры.

В двух последних товарищеских встречах россияне проиграли Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

– За игрой против Франции следила ваша бабушка. Как ей футбол?

– Да, моя бабушка вообще смотрит все матчи сборной России! Она очень рада, что я играю в команде, гордится мной. Мы с ней много о футболе не говорим, но что-то все равно обсуждаем. Я не видел ее практически три года, был очень рад встретиться в Москве и, наконец, пообщаться.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (7)
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Axe111
1523066359
Жаль старушку
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aam
1523069212
Моя бабушка смотрит как я играю и нервно курит трубку...
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Viper for CSKA
1523071469
Что же ты так косячишь тогда, не стыдно, внучек?
Ответить
BRO_football
1523118234
А вызовите её в сборную. Может быть она будет играть лучше своего внука?
Ответить
suhoffmonstro
1523214845
А как ему играть, она не советует?
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Dominator777
1523255464
Наверное мазохистка...
Ответить
yorgenbarenz
1523372595
Какое хорошее здоровье у бабушки !
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