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    Нойштедтер: «Моя бабушка смотрит вообще все матчи сборной России»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что его бабушка регулярно следит за выступлением внука в составе национальной команды и не пропускает игры.

    В двух последних товарищеских встречах россияне проиграли Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

    – За игрой против Франции следила ваша бабушка. Как ей футбол?

    – Да, моя бабушка вообще смотрит все матчи сборной России! Она очень рада, что я играю в команде, гордится мной. Мы с ней много о футболе не говорим, но что-то все равно обсуждаем. Я не видел ее практически три года, был очень рад встретиться в Москве и, наконец, пообщаться.

    Источник: Sport24

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    07.04.2018 01:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 апреля 2018, 18:03

      Какое хорошее здоровье у бабушки !

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 апреля 2018, 09:31

      Наверное мазохистка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 8 апреля 2018, 22:14

      А как ему играть, она не советует?

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 апреля 2018, 19:23

      А вызовите её в сборную. Может быть она будет играть лучше своего внука?

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 апреля 2018, 06:24

      Что же ты так косячишь тогда, не стыдно, внучек?

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 7 апреля 2018, 05:46

      Моя бабушка смотрит как я играю и нервно курит трубку...

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 7 апреля 2018, 04:59

      Жаль старушку

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