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  • Лига чемпионов. Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус», «Бавария» одержала волевую победу в Севилье

Лига чемпионов. Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус», «Бавария» одержала волевую победу в Севилье

3 апреля 2018, 23:35
32

Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» в гостевом поединке против «Ювентуса» добился сухой разгромной победы. Дублем отметился Криштиану Роналду.

Немецкая «Бавария» гостила в Испании. Мюнхенцы пропустили первыми, но смогли отыграться и победить.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 0:3 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 3; 0:2 – Роналду, 64; 0:3 – Марсело, 72.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69), Хедира (Куадрадо, 75), Бентанкур, Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро, Игуаин.

«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82), Кроос, Иско (Асенсио, 75), Роналду, Бензема (Лукас, 59).

Предупреждения: Бентанкур, 27; Дибала, 45 – Рамос, 55.

Удаления: Дибала, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Севилья (Испания) – Бавария (Германия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сарабия, 31; 1:1 – Навас, 37 (в свои ворота); 1:2 – Алькантара, 68.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Роналду снова забил Буффону. И вошел в историю

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Реал Бавария Севилья Роналду Криштиану
Комментарии (32)
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yarik1_78
1522787887
Роналду космос!
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petrucho-spb
1522787980
Это пипец голище!!!А реал то в порядке,ну как так они умеют!!
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BlackMurder
1522788048
Реал, Бавария, Барселона, мс все уже решено)
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dinar7777dinar
1522788219
что и требовалось доказать ! больше всех как всегда жалко буффона. его последний матч в карьере на еврокубках ! Жаль что никогда не поднял ушастый кубок над головой. но по мне лучший вратарь мира в последние лет 15 ! великий ! ну ювентус получил , получил по делом ! в италии все норм но как матчи такого уровня то юве рассыпается ! что и доказала бавария, барса в финале лч 2015 ! реал в том году в финале, и снова сейчас реал ! команду нужно менять ! их хваленная `лучшая защита в европе`- я в это никогда не верил ! выгоняйте аллегри после конте он ничего нового не принес в клуб ! нету полузащиты ! вот щас бы очень пригодился бонуччи но видите ли аллегри развыеживался ! если не убежит дибала то надо строить новую команду ! понятно что мало кто поедет играть в италию ! вообще успехов ювентусу в будущем но сейчас ювентус слаб для того чтобы выиграть лч !
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1522788219
Роналду красавца положил.
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Shaitan.
1522788988
Роналду никого не оставил равнодушным)
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XaXatyn
1522789721
Рон может когда захочет
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Татарин за ЦСКА
1522789904
Гол шедевр. Марсело голешником отметился-молодец. Севилья не плохо вначале матча играла. Бавария может вообще все. День удался.Спасибо тебе,родная ЛЧ
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iron_Savior
1522791020
Бавария похоже приехала просто мячик покатать...не было энтузиазма в игре. Севилья отыграла куда лучше
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dzhanavar
1522791657
Высший пилотаж. Спасибо Зидану. Гол фантастический. Не забываемый. Браво,Ронни.))) Всех Реалистов с победой! 8-ой полуфинал Реала подряд.
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