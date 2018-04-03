Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус», «Бавария» одержала волевую победу в Севилье

    Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» в гостевом поединке против «Ювентуса» добился сухой разгромной победы. Дублем отметился Криштиану Роналду.

    Немецкая «Бавария» гостила в Испании. Мюнхенцы пропустили первыми, но смогли отыграться и победить.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи

    Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 0:3 (0:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 3; 0:2 – Роналду, 64; 0:3 – Марсело, 72.

    «Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69), Хедира (Куадрадо, 75), Бентанкур, Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро, Игуаин.

    «Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82), Кроос, Иско (Асенсио, 75), Роналду, Бензема (Лукас, 59).

    Предупреждения: Бентанкур, 27; Дибала, 45 – Рамос, 55.

    Удаления: Дибала, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Севилья (Испания) – Бавария (Германия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сарабия, 31; 1:1 – Навас, 37 (в свои ворота); 1:2 – Алькантара, 68.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Роналду снова забил Буффону. И вошел в историю

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 10:47

      Ювентус проиграл неожиданно крупно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:16

      Севилья молодцы дали бой в отличии от Ювентуса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      KsiroN 4 апреля 2018, 10:15

      Помню когда я в группе вк написал что у Юве вообще нет шансов, и что я жду 0-2, 0-3, меня смешали с грязью и заклевали, неожиданности нет никакой. Всё по делу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      DQ1 4 апреля 2018, 08:04

      Победа ожидаемая, но чтоб крупно и в ноль, даже подумать не мог)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 4 апреля 2018, 07:48

      На данный момент я не вижу соперников против такого Реала, если не Барсу или может Сити удивит , а так Бавария удивляет.. Но Такой Реал такой Баварии не по зубам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 4 апреля 2018, 07:47

      Ну и хорошо что щас не сравнивают Месси с Роналду, Роналду провел не самый лучший матч, да забил 2 гола, да забил 2 Шикарный, он не реализовал несколько моментов , а так Реал полностью доминировал и переиграл Юве, жалко только Буффона, а так результат по игре!! С Победой Фанов Реала, заметьте я Болею за Барсы и поздравления Фанам Реала а не глорам! Удачи в полуфинале, надеюсь мы по раньше Увидим Эль классико, или хотя бы Ман Сити против Реала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:15

      Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 апреля 2018, 04:01

      Всё закономерно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 апреля 2018, 01:12

      да, нежданчик, реал в лч просто неудержим! лишь бы не сглазить. полуфинал очень близко. дома ответка, что может быть проще чем не проиграть 0-4. Роналду .. красавец, как же без него реал то будет.. даже бензема был полезен, хотя реалу юве не давал прямо разгуляться. хоть и моментов у реала все-равно было не мало, и 2 перекладины, и роналду мог еще один забивать, и так 3 гола заехало.. сам юве был ужасен.. да простят болелы... буквально 1 момент наверное был хороший.. дома, как так то юве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 апреля 2018, 00:40

      Высший пилотаж. Спасибо Зидану. Гол фантастический. Не забываемый. Браво,Ронни.))) Всех Реалистов с победой! 8-ой полуфинал Реала подряд.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11