Лига чемпионов. Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус», «Бавария» одержала волевую победу в Севилье

Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» в гостевом поединке против «Ювентуса» добился сухой разгромной победы. Дублем отметился Криштиану Роналду.

Немецкая «Бавария» гостила в Испании. Мюнхенцы пропустили первыми, но смогли отыграться и победить.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 0:3 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 3; 0:2 – Роналду, 64; 0:3 – Марсело, 72.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69), Хедира (Куадрадо, 75), Бентанкур, Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро, Игуаин.

«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82), Кроос, Иско (Асенсио, 75), Роналду, Бензема (Лукас, 59).

Предупреждения: Бентанкур, 27; Дибала, 45 – Рамос, 55.

Удаления: Дибала, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Севилья (Испания) – Бавария (Германия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сарабия, 31; 1:1 – Навас, 37 (в свои ворота); 1:2 – Алькантара, 68.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Роналду снова забил Буффону. И вошел в историю