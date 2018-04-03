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    Бубнов: «Поражение от «Амкара» сильно бьет по чемпионским амбициям «Локомотива»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» поплатился за то, что предложил «Амкару» перенести матч 24-го тура РФПЛ из Перми в Москву.

    «Локомотив» предложил «Амкару» хорошие условия, от которых пермяки не могли отказаться. Железнодорожники проявили инициативу и поплатились за это. С другой стороны, команды сыграли на хорошем поле, зрители наблюдали приличную картинку, в отличие от матчей в Уфе или Ростове.

    «Амкар» победил заслуженно, поражение сильно бьет по чемпионским амбициям «Локо». Осталось 5 очков по потерянным? Ну и что. Еще пара осечек, и конкуренты достанут. В следующем матче против «Ростова» к тому же не будет Игоря Денисова», – считает Бубнов.

    Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.04.2018 06:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 10:03

      Сплошные болтуны! Откуда ты такой умный? Локомотив впереди и игра в запасе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 3 апреля 2018, 08:11

      щас просрут еще все

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 3 апреля 2018, 07:32

      На удивление, хотели как лучше, и получилось как лучше: команды сыграли на хорошем поле на радость болельщику, освежили чемпионскую интригу, Амкар подстегнул Локомотив и сам турнирные дела подправил, да и деньжат подзаработал. Тьфу на тех, кто говорит, что пошли договорняки!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 3 апреля 2018, 07:10

      Надо засунуть амбиции подальше и играть, играть, играть......

      3
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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > lotsman 3 апреля 2018, 11:30

      ....и закончить на 5-м месте.

      0
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