Бубнов: «Поражение от «Амкара» сильно бьет по чемпионским амбициям «Локомотива»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» поплатился за то, что предложил «Амкару» перенести матч 24-го тура РФПЛ из Перми в Москву.

«Локомотив» предложил «Амкару» хорошие условия, от которых пермяки не могли отказаться. Железнодорожники проявили инициативу и поплатились за это. С другой стороны, команды сыграли на хорошем поле, зрители наблюдали приличную картинку, в отличие от матчей в Уфе или Ростове.

«Амкар» победил заслуженно, поражение сильно бьет по чемпионским амбициям «Локо». Осталось 5 очков по потерянным? Ну и что. Еще пара осечек, и конкуренты достанут. В следующем матче против «Ростова» к тому же не будет Игоря Денисова», – считает Бубнов.

Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.