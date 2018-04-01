Гамула считает, что «Ростов» может попытаться пройти в еврокубки 

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между ростовчанами и ЦСКА.

«Сегодня прекрасный день, прекрасная погода — плюс 18. Солнце. Все способствует хорошему футболу со стороны «Ростова» и, конечно, ЦСКА. Они набрали хороший ход.

Думаю, сегодня будет интересный матч. Хочу увидеть победу «Ростова». Главное — обезопасить себя от нервной концовки сезона, а потом — готовиться к следующему, к победам.

При хорошем стечении обстоятельств можно еще замахнуться на еврокубки», – сказал Гамула.

Матч «Ростов» – ЦСКА начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи