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    Гамула считает, что «Ростов» может попытаться пройти в еврокубки 

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между ростовчанами и ЦСКА.

    «Сегодня прекрасный день, прекрасная погода — плюс 18. Солнце. Все способствует хорошему футболу со стороны «Ростова» и, конечно, ЦСКА. Они набрали хороший ход.

    Думаю, сегодня будет интересный матч. Хочу увидеть победу «Ростова». Главное — обезопасить себя от нервной концовки сезона, а потом — готовиться к следующему, к победам.

    При хорошем стечении обстоятельств можно еще замахнуться на еврокубки», – сказал Гамула.

    Матч «Ростов» – ЦСКА начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2018 14:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 апреля 2018, 18:45

      Это вряд ли. Времена Бердыева в Ростове прошли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 апреля 2018, 18:34

      1 апреля?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 1 апреля 2018, 16:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чушь,какие еврокубки???? молитесь, что бы не вылететь...

      -13
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      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > _Marqella_ 1 апреля 2018, 17:08

      здесь о топь клубе зенит не говорилось ,так что иди отсюда !

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > _Marqella_ 1 апреля 2018, 19:52

      Тебе самой понравилось, как Зенит тянут? В Ростове пенальти не назначили-вытянули 1 очко! В Уфе пенальти не назначили-забрали незаслуженные 2 очка! Тянут судьи Зенит в ЛЧ! Позор! А где спортивный принцип без "двойных стандартов"?

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Serjoga 1 апреля 2018, 20:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чушь...не имею ни какого желания ,что либо обсуждать с вами....вы хейтеры всегда смотрите в одну сторону...))

      -15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 16:06

      В Ростове настоящая футбольная погода.Хорошей игры.

      4
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 1 апреля 2018, 15:03

      Победы сегодня Ростову!

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 апреля 2018, 14:57

      На бумаге даже Тосно может попасть в еврокубки, так что все возможно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 14:56

      Все реально! Все в ваших "ногах"! Удачи!

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