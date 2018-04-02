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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Помощники:
Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Материалы

Ростов - ЦСКА

01.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов - ЦСКА Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
16 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 0:0 Ростов
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Ростов 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 19:30 Ростов 2:0 ЦСКА
6 тур
22 августа, суббота 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Ростов 1:1 ЦСКА
6 тур
31 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 6:0 Ростов
Суперкубок России 2014

26 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 17:00 Ростов 0:0 ЦСКА
8 тур
14 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ростов 3:0 ЦСКА
1 тур
21 июля, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
7 мая, вторник 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 ЦСКА
9 тур
15 мая, воскресенье 20:30 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
6 мая, четверг 16:30 Ростов 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +82

    RScat 1 апреля 2018, 20:56

    Эх...

    1
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 1 апреля 2018, 20:54

    Четко! Вернблум герой! ))

    1
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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 1 апреля 2018, 20:54

    конец матча, а теперь ждём мощный хрюкающий вой :)

    -2
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 1 апреля 2018, 20:34

    Еще не вечер!!

    0
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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 1 апреля 2018, 20:33

    Гооооооооооооооол!!!!

    0
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 апреля 2018, 20:33

    давай ростов вперед ! натяни этих коней !

    -1
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    Рейтинг: +13

    Pauk5 1 апреля 2018, 20:28

    поднажмите Ростов

    1
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 1 апреля 2018, 20:22

    вперед

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 1 апреля 2018, 20:21

    вот правильно говорил Слуцкий, ******* надо этих *********-судей, фолили на Вернблуме, а штрафной в сторону ЦСКА

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex > Masteralex 1 апреля 2018, 20:23

    хотя ЦСКА и сами виноваты, нефиг было садиться в оборону, надо добивать, 3-0 и никаких вопросов не будет

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 1 апреля 2018, 20:21

    Смотрю следующий матч и такое ощущение, что и здесь судья за зеню))

    -1
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