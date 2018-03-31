Евсеев: «Если нам запретили играть с «Локомотивом» в Перми, то что можно с этим сделать?»

Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ против московского «Локомотива» на поле в Черкизово, хотя по календарю игра должна была состояться в Перми.

«Если было принято решение не давать «Амкару» играть на своем поле, то что можно с этим сделать? Правда, не знаю, почему так решили. Поле в Перми – хорошего качества, мы тренируемся на нем последние три недели. Считаю, у нас такой же газон, как в Уфе.

Но раз руководители нашего футбола такое решение приняли, у нас нет иного выхода, как под него подстраиваться. Были варианты играть в разных местах, однако наше руководство решило так, как решило. Моя задача как главного тренера – подготовить команду к игре», – сказал Евсеев.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может