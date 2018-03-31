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  • Евсеев: «Если нам запретили играть с «Локомотивом» в Перми, то что можно с этим сделать?»

Евсеев: «Если нам запретили играть с «Локомотивом» в Перми, то что можно с этим сделать?»

31 марта 2018, 07:26
8

Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ против московского «Локомотива» на поле в Черкизово, хотя по календарю игра должна была состояться в Перми.

«Если было принято решение не давать «Амкару» играть на своем поле, то что можно с этим сделать? Правда, не знаю, почему так решили. Поле в Перми – хорошего качества, мы тренируемся на нем последние три недели. Считаю, у нас такой же газон, как в Уфе.

Но раз руководители нашего футбола такое решение приняли, у нас нет иного выхода, как под него подстраиваться. Были варианты играть в разных местах, однако наше руководство решило так, как решило. Моя задача как главного тренера – подготовить команду к игре», – сказал Евсеев.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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АртурZaСМ
1522470558
Например можно перенести матч на нейтральное поле. Что прямо таки не было вариантов как сыграть домашний матч на поле соперника?
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DeviDjons
1522470986
Локомотив предложил более выгодные условия, чем на других аренах!
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vick-north-west
1522474987
После Сёмина - Евсеев Вадим будет тренером.
Ответить
Asbjorn
1522475607
Ничего не поделаешь,если руководству клуба нужны деньги
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a_who
1522477596
Жаль. Но Амкар похоже приговорили.
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77SAM
1522481836
Где играть? Это дело Амкара.
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iBragim2102
1522482717
Можно на поле Урала играть
Ответить
subbotaspartak
1522489479
«Если нам запретили играть с «Локомотивом» в Перми, то что можно с этим сделать? Нужно в Москве их уделать.
Ответить
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