Джастин Клюйверт мечтает быть похожим на Неймара

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт рассказал о целях, которые он ставит перед собой.

«Неймар? Это приятное сравнение. Но он уже сложившийся игрок мирового класса. Моя же цель заключается в том, чтобы стать таким же, как он.

Для этого мне нужно работать каждый день. Я знаю, что мне будет тяжело, мне всего 18 лет.

Надеюсь, я буду вскоре играть так же хорошо, как Неймар. У нас похожие данные, поэтому я понимаю это сравнение», – приводит слова Клюйверта SkySports.

Напомним, в этом месяце 18-летний футболист впервые был вызван во взрослую сборную Голландии.