Ротань провел 100 матчей в составе сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань​ провел сотый матч в форме национальной команды, который пришелся на товарищескую игру со сборной Японии, сообщает пресс-служба ФФУ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

– Этот матч не был для меня каким-то слишком особенным, 100-й он или нет. Главной задачей в сегодняшней игре для меня была помощь своей команде. Не ставлю перед собой никаких рубежей. Прежде всего хочу играть в футбол и получать от этого удовольствие.

– Какой поединок за сборную вам запомнился больше всего?

– Каждый матч в форме национальной сборной остается в сердце. И победы, и поражения. Конечно, побеждать было приятнее.

– Не приходит иногда в голову, что вот только вчера сыграл дебютный матч, а сейчас их уже 100?

– Конечно, иногда приходит. Время течет как-то незаметно. Однако я стараюсь не зацикливаться на цифрах.

– А можете вспомнить свой дебют за сборную Украины и то, что тогда переживали?

– Конечно, могу вспомнить. Это было в матче с Турцией, я вышел минут на 10. Несколько растерялся, можно сказать, не понимал, куда попал. А тут еще момент у меня был ... Я помню все.