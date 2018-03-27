Куман доволен новой схемой игры сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман рассказал, за счет чего его команда смогла крупно переиграть в товарищеском матче сборную Португалии.

«Мы перешли к новой концепции лишь на прошлой неделе. Было принято решение играть по схеме, которая совершенно отлична от использованной ранее в течение нескольких лет.

Сейчас мы играем с тремя полузащитниками. Это позволило провести очень хороший матч. Между линиями было мало пространства, что доставляло португальцам огромные трудности.

Я увидел у своей команды уверенность, игроки чувствовали себя хорошо с этой новой схемой. Результаты, подобные сегодняшнему, облегчают жизнь», – приводит слова Кумана L'Equipe.

Напомним, товарищеский матч Португалия – Голландия завершился со счетом 0:3.