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    Виллиан: «С Россией мы играли не вполноги»

    Полузащитник сборной Бразилии Виллиан подвел итог товарищескому матчу против сборной России (3:0). По словам представителя «Челси», его команда силы в «Лужниках» не экономила.

    «Отличный результат сегодня. Мы играли очень хорошо. В первом тайме у нас были проблемы, так как сборная России оборонялась большим числом. Во втором тайме мы смогли найти свободные зоны. Это помогло нам забить голы.

    Мы не играли вполноги. Играли так, как играли в отборочном турнире к чемпионату мира», – заверил игрок.

    27 марта россияне сыграют с французами.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 24 марта 2018, 13:19

      Конечно не играли в полноги, играли в четверть ноги. В полноги сыграли всего 15 минут и забили 3 раза.

      0
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      Рейтинг: +839

      Князев 24 марта 2018, 11:19

      Да не в полноги, а в четверть.

      1
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 24 марта 2018, 11:16

      Молодец!

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