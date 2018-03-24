Виллиан: «С Россией мы играли не вполноги»

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан подвел итог товарищескому матчу против сборной России (3:0). По словам представителя «Челси», его команда силы в «Лужниках» не экономила.

«Отличный результат сегодня. Мы играли очень хорошо. В первом тайме у нас были проблемы, так как сборная России оборонялась большим числом. Во втором тайме мы смогли найти свободные зоны. Это помогло нам забить голы.

Мы не играли вполноги. Играли так, как играли в отборочном турнире к чемпионату мира», – заверил игрок.

27 марта россияне сыграют с французами.

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