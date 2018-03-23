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    Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Нападающий Златан Ибрагимович присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси». О сроках соглашения пока не сообщается.

    Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта со шведом. За манкунианцев 36-летний футболист выступал в лета 2016 года.

    В своей карьере Ибрагимович защищал цвета таких известных клубов, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и «ПСЖ». Отметим, что форвард становился чемпионом во всех лигах, в которых выступал, за исключением АПЛ.

    Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    23.03.2018 18:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 13:32

      Порадует еще своих поклонников,неповторимой техникой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 24 марта 2018, 00:06

      Удачи в МЛС! Научи их там в футбол играть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 марта 2018, 21:02

      Очень логично для Златана. Поиграет еще и мы увидим много красивых голов пендосам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 марта 2018, 19:59

      Бога принесло в город Ангелов..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 марта 2018, 19:01

      Пора бутсы на гвоздик. Уже заработал, клубы в которых всегда на виду. Уже набегался и на получал травм. След в футболе ты оставил заметный. Пора отдыхать.

      1
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 23 марта 2018, 18:38

      Легенда! Удачи тебе, Златан!

      3
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