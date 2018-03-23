Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий Златан Ибрагимович присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси». О сроках соглашения пока не сообщается.

Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта со шведом. За манкунианцев 36-летний футболист выступал в лета 2016 года.

В своей карьере Ибрагимович защищал цвета таких известных клубов, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и «ПСЖ». Отметим, что форвард становился чемпионом во всех лигах, в которых выступал, за исключением АПЛ.