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    Уткин: «Кажется, сборной России нужны новые герои, а не Гранат с Семеновым»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о тех игроках, которые были привлечены в сборную России вместо травмированных защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

    «После первых товарищеских матчей сборной России в предмундиальном двухлетии говорилось достаточно много, что как-то глупо наигрывать состав за столько времени до. И мы соглашались, правда, удивляясь, почему при этом надо проигрывать уважаемым Коста-Рике и Катару.

    На Кубке Конфедераций мы констатировали, что вот, с обороной у нас более-менее все ясно, и это хорошо. То есть сама оборона не то чтобы хороша, но, по крайней мере, с ней ясно. Печка сложена, давайте от нее и потанцуем.

    Сейчас судьба злобно троллит нас, напоминая, как лучше всего насмешить бога. Нет ничего наигранного за год вперед. И не будет последнего выхода старой гвардии.

    Но что происходит на фоне этого мстительного хохота судьбы? В сборную приглашаются игроки, в сторону которых не особенно и смотрели, пока были здоровы великолепный Джикия и довольно неоднозначный Васин, пока славные, умудренные Березуцкие не делали своего прощального заявления.

    С чем это сравнить? Да вот с Александром Дюма. Как вы думаете, если бы его герои, от Атоса до Арамиса через Портоса и включая д’Артаньяна, погибли во время своего знаменитого завтрака на бастионе Сен-Жерве при осаде Ла Рошели? То есть я понимаю, что они литературные персонажи и погибнуть могли бы лишь по воле автора, но все же. Как вы думаете, Дюма в этом случае продолжил бы свою романную франшизу, выбрав других персонажей из мушкетерского полка, благо народу там хватало? Полагаю, нет. Полагаю, он взялся бы за новый роман.

    Мне кажется, сборной России нужен не Гранат с Семеновым. Нужны новые герои. Вернее, персонажи, которым героями стать только предстоит», – сказал Уткин.

    Источник: Sport24

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    23.03.2018 12:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:33

      У нас и без этого вся оборона перекроена,по разным причинам.Не до экспериментов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 18:01

      сейчас не время для экспериментов чтобы давать шанс тем в ком нельзя быть уверенным а эти конечно тоже не идеал но все же он знает что можно ожидать от них, а уж после ЧМ можно и попробовать свежую кровь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 марта 2018, 17:18

      Ну нет у нас Кьеллиновых и Пуйолевых, только такие.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 марта 2018, 17:12

      Нужны герои, а рождаются Дзюбы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Trezige1208 23 марта 2018, 16:43

      Короче дибилизм будь все травмированные здоровы все равно ничто не изменится жалко восемь лет надеятся и в конце видеть команду уровня сборной Норвегии одно слово ПОЗОР

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Trezige1208 23 марта 2018, 16:36

      8лет назад выиграли право на проведение ЧМ и за это время собрали сборную очень посредственных игроков в лучшем случае двое трое среднего уровня Надежда на каких-то кокориных дзюб Стыдно ребята ведь домашний ЧМ,как всегда все просрете то есть уже просрали

      5
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 марта 2018, 15:43

      И всё-таки, Ты -гений..((

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 марта 2018, 14:57

      Ну и что? Чего крякать то, утя? Ну нет Джикии..Даже Васина нет. И что теперь, топиться? Есть хороший паренек Кверквелия, но он не наш. Так что его тоже не будет. Чего теперь хныкать то ? Выйдем и будем биться...И будем болеть...за тех, кто есть...А ты козел жирный, пошел на ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Чикомас 23 марта 2018, 16:27

      хорошо начал!все правильно сказал и неправильно завершил!

      0
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      Рейтинг: +72

      miha99 23 марта 2018, 13:45

      И каких новых героев он хочет увидеть в защите?Беляев?И так Кутепова взяли,хотя не считаю его сильнее Беляева,да он играет в более именитом клубе,но сколько он ошибок допускает,поэтому думаю выбор Черчесова правильный,не время сейчас для каких-то больших экспериментов,надо заменить двух основных игроков,которых наигрывали к этому ЧМ и выбор Граната конечно же обусловлен сыгранностью с Кудряшовым,а выбор Семёнова обусловлен его игровым опытом,да и опыт выступления за сборную у него есть

      3
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      Рейтинг: +58

      Tseha 23 марта 2018, 13:44

      Все будет хорошо

      2
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