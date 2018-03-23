Уткин: «Кажется, сборной России нужны новые герои, а не Гранат с Семеновым»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о тех игроках, которые были привлечены в сборную России вместо травмированных защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

«После первых товарищеских матчей сборной России в предмундиальном двухлетии говорилось достаточно много, что как-то глупо наигрывать состав за столько времени до. И мы соглашались, правда, удивляясь, почему при этом надо проигрывать уважаемым Коста-Рике и Катару.

На Кубке Конфедераций мы констатировали, что вот, с обороной у нас более-менее все ясно, и это хорошо. То есть сама оборона не то чтобы хороша, но, по крайней мере, с ней ясно. Печка сложена, давайте от нее и потанцуем.

Сейчас судьба злобно троллит нас, напоминая, как лучше всего насмешить бога. Нет ничего наигранного за год вперед. И не будет последнего выхода старой гвардии.

Но что происходит на фоне этого мстительного хохота судьбы? В сборную приглашаются игроки, в сторону которых не особенно и смотрели, пока были здоровы великолепный Джикия и довольно неоднозначный Васин, пока славные, умудренные Березуцкие не делали своего прощального заявления.

С чем это сравнить? Да вот с Александром Дюма. Как вы думаете, если бы его герои, от Атоса до Арамиса через Портоса и включая д’Артаньяна, погибли во время своего знаменитого завтрака на бастионе Сен-Жерве при осаде Ла Рошели? То есть я понимаю, что они литературные персонажи и погибнуть могли бы лишь по воле автора, но все же. Как вы думаете, Дюма в этом случае продолжил бы свою романную франшизу, выбрав других персонажей из мушкетерского полка, благо народу там хватало? Полагаю, нет. Полагаю, он взялся бы за новый роман.

Мне кажется, сборной России нужен не Гранат с Семеновым. Нужны новые герои. Вернее, персонажи, которым героями стать только предстоит», – сказал Уткин.