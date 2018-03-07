Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гамула: «Не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной»

Гамула: «Не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной»

7 марта 2018, 12:45
26

Экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал расистские выкрики фанатов «Спартака» в матче против «Локомотива» (0:0, 21 тур РФПЛ).

«Я вообще не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной. В голове не укладывается. Гилерме – с русским паспортом, не темнокожий, на обезьяну не похож.

Хороший голкипер. Зачем оскорблять вратаря? Фанаты «Спартака» – безбашенные, не от большого ума это делают. Главное, не в первый раз уже», — сказал Гамула.

По результатам матча команды Юрия Семина сохранила лидерство в чемпионской гонке. Подопечные Массимо Каррера переместились на пятое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме Гамула Игорь
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ОЛЕГ К.
1520416475
Как говорил Чарльз Дарвин-Все люди произошли от обезьян.Пусть посмотрят на себя в зеркало.
Ответить
APchelov
1520416988
Не понимаю, почему Гамула обозвал этих свиней болельщиками. Болельщики, в том числе и Спартака, нормальные люди. А это так - бараны
Ответить
DOCTOR PENALTY
1520419265
Ни хрена себе? Не в первый раз?.....Откуда это только берётся? Я сам был на игре - ничего подобного не слышал. И на других матчах в адрес Гильерме ничего не было. И вообще он очень стильный, приятный и коммуникабельный парень. А играет, на мой взгляд, на одном уровне с Акинфеевым. Все эти разговоры хрень какая-то искуственная.
Ответить
Ilya_1953
1520421506
В этой стране это положняк - чурка, черножопый слух не режет. Не удивляйтесь потом, почему вас не любят в мире.
Ответить
Romantic2010
1520422917
Фанаты сами по себе в принципе не очень большого ума существа(есть исключение, приличные люди, которым просто нравится атмосфера) . Сами посмотрите, нормальные люди будут кричать грязь, оскорбления, вывешивать баннеры оскорбительные, махаться, ругаться, короче говоря вести себя как быдло!! Думаю нет? вот в большинстве своем они себя показывают именно с такой стороны...Вряд ли от большого ума. Но простых болельщиков я уважаю...
Ответить
Filllllll
1520425057
А проводницы называли некоторых русских спартачей шлюхами. Или у нас только нерусских нельзя оскорблять? Тогда Гильерме уже свой, его можно. По крайней мере, по пасспорту)))
Ответить
тщмек 19
1520426695
Будь на месте Гилерме человек чуть менее уважающий Россию, весь мир уже обсуждал бы его интервью зарубежной прессе, и всем тут было бы жарко от КДК до отморозков, которые в каждом дерби скандируют и ухают в его честь
Ответить
Сильвербой
1520434746
Ну во-первых это были не болельщики. Болельщики любят свой клуб, не причиняют ущерб за который приходится клубу платить штрафы и не занимаются свинскими выходками!!! А во-вторых зачем задавать вопрос на который сам же потом отвечаешь!!!
Ответить
OfaZavr
1520436779
видимо потому что это были дегенераты, нормальные болельщики никогда таким заниматься не будут.
Ответить
yarik1_78
1520485977
Потому что сами мутировали в смесь обезьяны со свиньёй!Как то так...
Ответить
Главные новости
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
Все новости
Все новости
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
3
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+