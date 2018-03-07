Гамула: «Не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной»

Экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал расистские выкрики фанатов «Спартака» в матче против «Локомотива» (0:0, 21 тур РФПЛ).

«Я вообще не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной. В голове не укладывается. Гилерме – с русским паспортом, не темнокожий, на обезьяну не похож.

Хороший голкипер. Зачем оскорблять вратаря? Фанаты «Спартака» – безбашенные, не от большого ума это делают. Главное, не в первый раз уже», — сказал Гамула.

По результатам матча команды Юрия Семина сохранила лидерство в чемпионской гонке. Подопечные Массимо Каррера переместились на пятое место в турнирной таблице.