Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гамула: «Не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной»

    Экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал расистские выкрики фанатов «Спартака» в матче против «Локомотива» (0:0, 21 тур РФПЛ).

    «Я вообще не понимаю, почему спартаковские болельщики обзывали Гилерме обезьяной. В голове не укладывается. Гилерме – с русским паспортом, не темнокожий, на обезьяну не похож.

    Хороший голкипер. Зачем оскорблять вратаря? Фанаты «Спартака» – безбашенные, не от большого ума это делают. Главное, не в первый раз уже», — сказал Гамула.

    По результатам матча команды Юрия Семина сохранила лидерство в чемпионской гонке. Подопечные Массимо Каррера переместились на пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2018 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:52

      В семье как говорится "не без урода".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 8 марта 2018, 08:12

      Потому что сами мутировали в смесь обезьяны со свиньёй!Как то так...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич 7 марта 2018, 23:01

      Я ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ?! А ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ ТЕМНОКОЖИЙ И БЕЗ ПАСПОРТА РФ,ГАМУЛА БЫ ВСЕ ПОНЯЛ И НЕ ВОЗРАЖАЛ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 18:32

      видимо потому что это были дегенераты, нормальные болельщики никогда таким заниматься не будут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 марта 2018, 17:59

      Ну во-первых это были не болельщики. Болельщики любят свой клуб, не причиняют ущерб за который приходится клубу платить штрафы и не занимаются свинскими выходками!!! А во-вторых зачем задавать вопрос на который сам же потом отвечаешь!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 7 марта 2018, 16:26

      У меня другой вопрос. Почему обезьяны всегда называют других людей обезьянами? "Примазаться" к славе хотят???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 марта 2018, 15:44

      Будь на месте Гилерме человек чуть менее уважающий Россию, весь мир уже обсуждал бы его интервью зарубежной прессе, и всем тут было бы жарко от КДК до отморозков, которые в каждом дерби скандируют и ухают в его честь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 7 марта 2018, 15:17

      А проводницы называли некоторых русских спартачей шлюхами. Или у нас только нерусских нельзя оскорблять? Тогда Гильерме уже свой, его можно. По крайней мере, по пасспорту)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 7 марта 2018, 14:41

      Фанаты сами по себе в принципе не очень большого ума существа(есть исключение, приличные люди, которым просто нравится атмосфера) . Сами посмотрите, нормальные люди будут кричать грязь, оскорбления, вывешивать баннеры оскорбительные, махаться, ругаться, короче говоря вести себя как быдло!! Думаю нет? вот в большинстве своем они себя показывают именно с такой стороны...Вряд ли от большого ума. Но простых болельщиков я уважаю...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 7 марта 2018, 14:18

      В этой стране это положняк - чурка, черножопый слух не режет. Не удивляйтесь потом, почему вас не любят в мире.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11