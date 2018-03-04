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    ФНЛ. «Крылья Советов» забили три гола «Динамо», «Ротор-Волгоград» обыграл «Тамбов»

    Встреча 26 тура первенства ФНЛ между петербургским «Динамо» и «Крыльями Советов» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

    В составе самарского клуба отличились Сергей Корниленко (дважды) и Александр Соболев. За «Динамо» забил Игорь Юрганов.

    В параллельной встрече «Ротор-Волгоград» с минимальным счетом победил «Тамбов».

    Первенство ФНЛ. 26 тур

    Динамо (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Корниленко, 27; 1:1 – Юрганов, 70; 1:2 – Корниленко, 74; 1:3 – Соболев, 86.

    Ротор-Волгоград – Тамбов – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бурмистров, 65.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 16:55
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