РФПЛ. «Динамо» сыграло вничью в Уфе

Встреча 21 тура чемпионата России «Уфа» – «Динамо» завершилась со счетом 1:1.

Голы на счету Евгения Маркова и Ивана Пауревича.

Тур продолжится матчем «Локомотив» – «Спартак». Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Марков, 17 (с пенальти); 1:1 – Пауревич, 51.

«Уфа»: Беленов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 77), Фатай.

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Ташаев, Соу, Черных (Грулев, 82), Луценко, Марков.

Предупреждения: Неделчару, 46 – Соу, 71.

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