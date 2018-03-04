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    РФПЛ. «Динамо» сыграло вничью в Уфе

    Встреча 21 тура чемпионата России «Уфа»«Динамо» завершилась со счетом 1:1.

    Голы на счету Евгения Маркова и Ивана Пауревича.

    Тур продолжится матчем «Локомотив»«Спартак». Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Марков, 17 (с пенальти); 1:1 – Пауревич, 51.

    «Уфа»: Беленов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 77), Фатай.

    «Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Ташаев, Соу, Черных (Грулев, 82), Луценко, Марков.

    Предупреждения: Неделчару, 46 – Соу, 71.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 15:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 4 марта 2018, 15:57

      Первый блин комом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 4 марта 2018, 15:53

      Рауш не тянет на игрока сборной

      0
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