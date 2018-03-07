Локомотив - Спартак

В итоге у кого нет НТВ+ непонятно как смотрели
|7 тур
|19 августа, суббота
|17:30
|Спартак
|3:4
|Локомотив
|20 тур
|18 марта, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|26 тур
|30 апреля, суббота
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|30 марта, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|21 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|44 тур
|13 мая, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|31 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|14 тур
|18 июня, суббота
|21:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|17 тур
|15 августа, воскресенье
|21:20
|Локомотив
|2:3
|Спартак
|3 тур
|28 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|25 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|11 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|28 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|19 июля, суббота
|16:00
|Локомотив
|2:2
|Спартак
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|4:3
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|9 мая, среда
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|2 мая, среда
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Спартак
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|15 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|19 тур
|14 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|7 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|19 тур
|2 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:5
|Локомотив
|12 тур
|11 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|23 тур
|12 сентября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|4 тур
|22 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|28 тур
|8 ноября, четверг
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|14 тур
|25 июня, понедельник
|00:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|Спартак
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|17 тур
|22 июля, среда
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|2 тур
|5 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:3
|Спартак
|22 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:2
|Локомотив
|3 тур
|15 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Локомотив
|34 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|18 тур
|2 июля, пятница
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
В итоге у кого нет НТВ+ непонятно как смотрели
Фернандеша надо было удалять! И пенальти ставить за игру руками
Очень жалко тех кто пришел на этот матч.
победила защита и погода
...такой футбол нам не нужен!...
смотришь где ногами машут там значит мяч!!!Локо позор нету красного мяча на стадионе
Матч тв решили что все смотрят через интернет и ***** что показывать НО ЭКОНОМИТЬ (ВОРОВАТЬ) НАДО
Пусть победит сильнейший!!!
Локо вперед!!!
Судейка-то никчемный,не справляется