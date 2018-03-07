Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Локомотив - Спартак

04.03.2018, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 21 тур Локомотив - Спартак Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
7 тур
19 августа, суббота 17:30 Спартак 3:4 Локомотив
Суперкубок России 2017

14 июля, пятница 21:30 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 16:30 Локомотив 1:1 Спартак
6 тур
11 сентября, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 19:30 Локомотив 0:2 Спартак
12 тур
18 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Спартак
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Спартак
15 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:30 Спартак 0:0 Локомотив
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Спартак
31 тур
20 ноября, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 19:30 Спартак 3:0 Локомотив
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Локомотив 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 21:20 Локомотив 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Спартак 3:0 Локомотив
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Локомотив
14 тур
19 июля, суббота 16:00 Локомотив 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Локомотив 4:3 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 9 мая, среда 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 19:00 Локомотив 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
...
  • ...
    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 5 марта 2018, 14:24

    В итоге у кого нет НТВ+ непонятно как смотрели

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 5 марта 2018, 14:23

    Фернандеша надо было удалять! И пенальти ставить за игру руками

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +226

    Parker8 4 марта 2018, 18:44

    Очень жалко тех кто пришел на этот матч.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +584

    Бубновский 4 марта 2018, 18:26

    победила защита и погода

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +584

    Бубновский 4 марта 2018, 18:23

    ...такой футбол нам не нужен!...

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1871

    Александ1982 4 марта 2018, 17:54

    смотришь где ногами машут там значит мяч!!!Локо позор нету красного мяча на стадионе

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    Илья 3001 4 марта 2018, 17:51

    Матч тв решили что все смотрят через интернет и ***** что показывать НО ЭКОНОМИТЬ (ВОРОВАТЬ) НАДО

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23

    Тоха Спартак 4 марта 2018, 17:47

    Пусть победит сильнейший!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 марта 2018, 17:45

    Локо вперед!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1897

    Aston 4 марта 2018, 17:44

    Судейка-то никчемный,не справляется

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 