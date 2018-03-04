Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Попов – о словах про бомжей: «Это констатация факта. Почему «Зенит» себя ведет в Европе и в России по-разному? Или у нас все позволено?»

Попов – о словах про бомжей: «Это констатация факта. Почему «Зенит» себя ведет в Европе и в России по-разному? Или у нас все позволено?»

4 марта 2018, 12:26
45

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов объяснил, зачем после матча 21-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выложил в инстаграме пост, в котором назвал футболистов петербургского клуба бомжами.

Ранее пермский клуб принес извинения за высказывания экс-футболиста.

– После игры «Зенита» и «Амкара» вы написали достаточно резонансный пост в инстаграме. Сегодня «Амкар» за него даже извинился. Никто не просил вас удалить его?

– Это моя страница. Я высказал на ней свое мнение о поведении футболистов. То, как это преподнесли в СМИ и кому это надо было – не мои проблемы. И кто как это понял и в заголовок вынес. Я ничего не скрывал и никто меня не просил удалять! Зачем удалять? Там нет ничего страшного, а только констатация факта поведения футболистов «Зенита» на поле.

– Что вас больше всего возмутило во вчерашней игре?

– Отношение футболистов «Зенита» ко всем окружающим.

– То есть в первую очередь их реакция на удаления?

– На все свистки в конце матча. У них было 90 минут. А виноват судья и «Амкар». Почему они себя ведут в Европе и в России по-разному? Или в России все им позволено?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Попов Алексей
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1520156565
понов уже получил в ухо... этому пню тоже в щщи рано или поздно прилетит
Ответить
Shogun
1520156835
В России можно все купить, начиная от дворника и заканчивая министром
Ответить
paracetamol
1520157451
Да ладно, пермяки были такие беленькие и пушистенькие. Постоянно стучали сзади по ногам мелким фолом, а купленный свистунишка этого не замечал. Замечал, когда давали отпор. Гаденький у нас чемпионатик.
Ответить
сапёр75
1520157462
Лёха ты прав !!! Удачи тебе в жизни !!!
Ответить
spam2009
1520157496
бомжи они и в африке бомжи
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1520157543
По разному? Пусть тогда напомнит,почему на ответной игре с Селтиком нам закрыли пару секторов... Пусть посмотрит по-лучше матч в Сансебастьяне,где наши испанских мусоров гоняли. На Селтике так же жгли пиротехнику. Видать он вообще не шарит про то,что говорит.
Ответить
Zenmaster
1520160158
Ещё одно г..вно на г..вне про Зенит -- вылезло из небытия !!!
Ответить
anatolich72
1520162540
Посмотрел сейчас матч.Чистый тех.поражение зениту,или как минимум 3 матча дисквы Кришито за хамское поведение.
Ответить
BANNIKOV1970
1520164953
почему зенит хамы?да потому что власть оттуда
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1520167616
Прав Попов!! У меня тоже претензиии к Зениту. Почему их показывают по ТВ в первую очередь? А что бы посмотреть ЦСКА или ЛОКО со СПАРТАКОМ я должен бомжатскую анкету заполнять.. Тут писали про крутые яйца Евсеева. Похоже они не доварились..
Ответить
Главные новости
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
25
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Все новости
Все новости
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
13
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
Вчера, 15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
Вчера, 15:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+