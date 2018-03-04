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    Попов – о словах про бомжей: «Это констатация факта. Почему «Зенит» себя ведет в Европе и в России по-разному? Или у нас все позволено?»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов объяснил, зачем после матча 21-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выложил в инстаграме пост, в котором назвал футболистов петербургского клуба бомжами.

    Ранее пермский клуб принес извинения за высказывания экс-футболиста.

    – После игры «Зенита» и «Амкара» вы написали достаточно резонансный пост в инстаграме. Сегодня «Амкар» за него даже извинился. Никто не просил вас удалить его?

    – Это моя страница. Я высказал на ней свое мнение о поведении футболистов. То, как это преподнесли в СМИ и кому это надо было – не мои проблемы. И кто как это понял и в заголовок вынес. Я ничего не скрывал и никто меня не просил удалять! Зачем удалять? Там нет ничего страшного, а только констатация факта поведения футболистов «Зенита» на поле.

    – Что вас больше всего возмутило во вчерашней игре?

    – Отношение футболистов «Зенита» ко всем окружающим.

    – То есть в первую очередь их реакция на удаления?

    – На все свистки в конце матча. У них было 90 минут. А виноват судья и «Амкар». Почему они себя ведут в Европе и в России по-разному? Или в России все им позволено?

    Источник: Sport24

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    04.03.2018 12:26
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2018, 22:28

      Бомжики - миллионщики зеленые. Попов с пьяных глаз обзавидовался.

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 4 марта 2018, 21:49

      Меня взбесила команда "Амкар". Почему? Получив преимущество в одного игрока они не создали ни одного момента.Они не собирались выигрывать. В большинстве легче отбиваться? Зачем нужны такие команды? "Амкар"-это антифутбол!!!

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 марта 2018, 19:55

      Попов прав. Это была просто констатация факта, что когда бывший футболист одной российской команды желает другой российской команде немедленно вылететь из еврокубков, то русскоговорящее большинство, пасущееся в интернет-пространстве, горячо его в этом поддерживает. Беда стране, у которой нет своего народа, а только ненавидящее друг друга население. И это тоже просто констатация факта.

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Вомбат 4 марта 2018, 20:31

      Ну ты загнул )) Я вот ненавижу Спартак и люблю троллить их болел, но у меня есть хороший знакомый, почти друг, который живёт во Владимире и топит за свиней ) Как разговор заходит о футболе - троллим друг друга, даже обзываемся, но при этом никаких обид ) А ещё вспомни, как наши дали жару и отпинали англичан во Франции! Там были х у л ы всех команд, которые сплотились, когда это стало необходимо )

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 18:54

      хоть и грубо но по сути верно)

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      Рейтинг: +75

      FCSM555 > OfaZavr 4 марта 2018, 19:07

      сто процентов всё верно сказал. а грубо или нет это его дело ему решать.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > FCSM555 4 марта 2018, 19:20

      это точно, вот и я говорю имеет ведь человек право на свое мнение и не важно кому оно нравиться или нет.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > OfaZavr 4 марта 2018, 19:57

      Конечно верно для страны, в которой потенциальные предатели родины составляют большинство. Дух Власова и Старостиных живет и побеждает. И не только у вас в Москве.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Вомбат 4 марта 2018, 20:08

      во первых я не из Москвы, а во вторых ты о чем???

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Вомбат 5 марта 2018, 19:12

      алё, я не понял про Старостиных.. Поясни.

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 4 марта 2018, 18:50

      Нифига у него бомбит ) По ходу зависть грызёт, но с таким поведением... Не он не бомж, бомжы бывают и интеллигентные, он просто скот, типа свиньи. Ему в спартак надо - вот где собралось всё быдло страны в качестве болел.

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      Рейтинг: +528

      Dguffin 4 марта 2018, 18:11

      Бомбардир совсем опускается до желтушничества.

      Кто такой этот Попов? Что он выигрывал?
      Обычный неудачник который пытается хоть как-то напомнить о себе.

      Разбор игры? Нет, не слышали. Давайте лучше скандалов и сплетен напихаем.

      Тьфу.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 марта 2018, 17:23

      Сколько ударов по воротам нанёс Амкар , сколько он атак организовал , красивых проходов ? Как это пародия на игру в футбол вызывает у вас такое вдохновение ? Ответ - никак, это не причина вашей щенячей радости, а причина это социальная психопатия, полное отсутствие перспектив, постоянное состоянияе банкротства вызывает у вас чёрную зависть, а жёлтый Бомбардир даже не предоставил нормальный тактический разбор игы, только оскорбления игроков

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zubo 4 марта 2018, 22:29

      Бомбардир - дно, с этим согласен!

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Zubo 4 марта 2018, 22:52

      Согласен,извини случайно минусанул

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 марта 2018, 16:44

      Да, ладно)) Футболисты под большим прессом, на них оказывается сильное давление, психанули в некоторых моментах. Вообще по моему мнению судья выпустил нить игры и перестал её просто контролировать, совершал ошибки, как в ту так и в другую сторону, да и футболисты Амкара были честно говоря не ангелы. Игра была действительно нервная, так оно того и предполагало. Странно слышать такой трёп от какого-то там Попова. Он кто вообще? То, что Зенит накажут это бесспорно.

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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 4 марта 2018, 16:21

      Попов - неудачник, Амкар в ФНЛ !

      5
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 4 марта 2018, 16:07

      Заткните это быдло, уже клуб за него извинился, а он продолжает хамить, ещё один кафельников, Селтик как себя вел никто не вспоминает

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