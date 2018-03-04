Попов – о словах про бомжей: «Это констатация факта. Почему «Зенит» себя ведет в Европе и в России по-разному? Или у нас все позволено?»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов объяснил, зачем после матча 21-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) выложил в инстаграме пост, в котором назвал футболистов петербургского клуба бомжами.

Ранее пермский клуб принес извинения за высказывания экс-футболиста.

– После игры «Зенита» и «Амкара» вы написали достаточно резонансный пост в инстаграме. Сегодня «Амкар» за него даже извинился. Никто не просил вас удалить его?

– Это моя страница. Я высказал на ней свое мнение о поведении футболистов. То, как это преподнесли в СМИ и кому это надо было – не мои проблемы. И кто как это понял и в заголовок вынес. Я ничего не скрывал и никто меня не просил удалять! Зачем удалять? Там нет ничего страшного, а только констатация факта поведения футболистов «Зенита» на поле.

– Что вас больше всего возмутило во вчерашней игре?

– Отношение футболистов «Зенита» ко всем окружающим.

– То есть в первую очередь их реакция на удаления?

– На все свистки в конце матча. У них было 90 минут. А виноват судья и «Амкар». Почему они себя ведут в Европе и в России по-разному? Или в России все им позволено?