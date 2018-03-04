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    «Амкар» извинился перед «Зенитом» за слова Попова про бомжей

    Пресс-служба «Амкара» принесла извинения «Зениту» за слова бывшего футболиста команды Алексея Попова.

    Напомним, что Попов ранее раскритиковал петербургский клуб, назвав их «бомжами».

    «Во время матча «Зенит» — «Амкар» бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми — и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.

    Мы приносим «Зениту» и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола, не ассоциировать «Амкар» с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», — говорится в сообщении пермского клуба.

    Экс-игрок «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Лиги Европы»

    Источник: ФК «Амкар»

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    04.03.2018 11:02
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 18:42

      ну он же тоже имеет право на свое мнение и не надо за него извиняться, Амкар тут не причем это и так понятно.

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 марта 2018, 14:08

      Клубу респект.А Попов не уподоблялся бы Кафельникову(это чести тебе не делает).Амкару удачи в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 марта 2018, 13:55

      Бывшему члену -- мерзопакастная личность ! А руководству -- уважуха !

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 13:01

      Хороши бомжи с миллионами зеленых зарплатой. Амкар перед ними - побирушки.

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 4 марта 2018, 13:00

      зачем клубу извиняться за бывшего игрока....вообще не понимаю)

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 4 марта 2018, 12:10

      Было б за что извинятся !!! высасоли из пальца слона

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 марта 2018, 11:45

      Все это для того что бы не быть забытым!

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 марта 2018, 11:44

      Не стоит извиняться - это было сказано от сердца.. Просто люди так воспитаны..., в невежестве... и этим живут, и не только в футболе..

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 4 марта 2018, 11:34

      Зачем? за праву думаю обижаться не надо!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 марта 2018, 11:33

      айяяяй,раскрыл секретную инфу.вся страна в шоке

      5
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > himik2-62 4 марта 2018, 11:57

      все знают про кликухи!чего обижаться?

      2
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