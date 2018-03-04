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  • «Амкар» извинился перед «Зенитом» за слова Попова про бомжей

«Амкар» извинился перед «Зенитом» за слова Попова про бомжей

4 марта 2018, 11:02
20

Пресс-служба «Амкара» принесла извинения «Зениту» за слова бывшего футболиста команды Алексея Попова.

Напомним, что Попов ранее раскритиковал петербургский клуб, назвав их «бомжами».

«Во время матча «Зенит» — «Амкар» бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми — и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.

Мы приносим «Зениту» и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола, не ассоциировать «Амкар» с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», — говорится в сообщении пермского клуба.

Экс-игрок «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Лиги Европы»

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Попов Алексей
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1520150656
Попову самому не мешало бы извиниться....
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порт
1520151010
Подшиваться пора Попову.
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Sanek85
1520151608
Праивильно все сказал!!! Молодец! Бомжи конченые!!!
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Stalin XP
1520151780
Попов прав. Уроды, случайно надевшие сине-бело-голубую форму, и есть настоящие бомжи. Гнать всех ссаными тряпками во главе с педиком в шарфике. Вся эта мразота - Паредесы, Дриусси, Ерохины и прочее - вон из клуба! Футболисты, которые стоят, как авианосец, обязаны выигрывать у говна в одну калитку. И никакой невменяемый судья не должен им помешать
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GoldPlayFIFARus9
1520152090
Я Амкар никогда и не ассоциировал с какими-то балаболами. Я Амкар ассоциировал с автобусом и симулянтами. А извинятся им за слова какого-то левого чела не за что,они тут не при чём. Хотят из этой грязной ситуации выйти сухими из воды, но люди-то всё помнят, грязную игру с видео не уберёшь
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GoldPlayFIFARus9
1520152157
Как говорил Роман Широков про Амкар: "Если они считают,что они в футбол играли,то я могу их разочаровать. Приехать и валяться весь матч, тянуть время с 1-й минуты, далеко пойдут. Надеюсь они вылетят скоро".
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himik2-62
1520152427
айяяяй,раскрыл секретную инфу.вся страна в шоке
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Гуус
1520152453
Зачем? за праву думаю обижаться не надо!
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Сильвербой
1520153125
Все это для того что бы не быть забытым!
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Шумаххер
1520154639
Было б за что извинятся !!! высасоли из пальца слона
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