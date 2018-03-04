«Амкар» извинился перед «Зенитом» за слова Попова про бомжей

Пресс-служба «Амкара» принесла извинения «Зениту» за слова бывшего футболиста команды Алексея Попова.

Напомним, что Попов ранее раскритиковал петербургский клуб, назвав их «бомжами».

«Во время матча «Зенит» — «Амкар» бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми — и для болельщиков, и, тем более, для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье.

Мы приносим «Зениту» и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать свое же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола, не ассоциировать «Амкар» с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», — говорится в сообщении пермского клуба.

Экс-игрок «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Лиги Европы»