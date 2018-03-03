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    Экс-игрок «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Лиги Европы»

    Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов отозвался о санкт-петербургском «Зените» после их матча в рамках 21 тура РФПЛ против красно-черных (0:0). Напомним, что в игре было три удаления.

    «Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно», – написал экс-спортсмен.

    Попов провел за «Амкар» в чемпионате России 423 игры.

    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

    Источник: Instagram

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    03.03.2018 21:07
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:31

      Можно бы как то помягче.

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 13:14

      Из запоя Поп еще не вышел. Как-то Зенит специально им продул, чтобы от вылета спасти, и на тебе благодарность!

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 4 марта 2018, 11:07

      зачем быть таким злым...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 марта 2018, 09:54

      зачем неумные пожелания никчемного игрока афишировать, он сам то дно ничего не добился... жаба душит

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 09:48

      высказывание может не очень корректное для публичного человека но бьющее прямо в цель) а насчет ЛЕ не согласен там желаю пройти как можно дальше)

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      Рейтинг: +6309

      порт 4 марта 2018, 08:37

      Похоже этому попову часто мяч в башку попадал.

      3
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      Рейтинг: +30

      юрий п 4 марта 2018, 08:22

      отвратительное поведение игроков Зенита,кстати фанатов тоже,вчера увидели многие, особенно сволочной склочный норов показали легионеры, не все но Кришито откровенно хамил судье, притом что получил горчичники по делу,да и Паредес каждый свисток против Зенита воспринимал в штыки, Зенит подписал их только ради этого, что бы показывали пример лицемерия и актерства катаясь по земле при любых прикосновениях, игра в антифутбол легионерам Зенита удалась,хорошо хоть наши игроки обеих команд не взяли за пример их поведение,

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > юрий п 4 марта 2018, 09:56

      ну Паредеса Рязанцев хорошо по печени локоточком наградил, другое дело что они всегда так играют, кроме Кокорина ,Кузяева , Ивановича

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 4 марта 2018, 01:45

      Причем тут ЛЕ и ЧР ну вот вообще не понимаю)) Сами в ЛЕ не играют и другим не надо?? амкар медленно но верно превращается в спартак))

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 марта 2018, 01:20

      Амкар - вселенское днище, околофутбольное образование, раковый нарост, Попов - злобное затравленное животное, директор Амкара опущенец. Надеюсь увидеть вылет АМКАРА В ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Zubo 4 марта 2018, 01:22

      ...а вы в своей Зенитушке все херувимчики, да?

      1
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      Рейтинг: +20

      pavel1992 4 марта 2018, 00:34

      Бомжи это Амкар. Клуб без денег и перспектив вечно висящий на гране вылета и банкротства. Я за футбол в регионах, но за такой как в Краснодаре. Частный спонсор, инфраструктура, молодежная академия...А главное которое кому то нужно, полный стадион на каждом матче! А не Амкар который всяким болгарам из гос бюджета зарплату платит, вместо того что бы выращивать свою молодежь.

      2
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      Рейтинг: +49

      LOKR > pavel1992 4 марта 2018, 00:54

      вот вы минусуете его, а я согласен, я с мордовии и на х... нам команда нужна которая пол бюджета сосет, а школа только для галочки, при этом половина денег идет не на команду, а мимо, деньги то чужие чтож не поворовать

      2
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      Рейтинг: +49

      LOKR > Danish Dynamite 4 марта 2018, 00:55

      тут я так понял разговор не про зенит, а про региональный футбол

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > LOKR 4 марта 2018, 00:56

      Тут разговор про "Амкар который всяким болгарам из гос бюджета зарплату платит". Кто бы, блин, говорил!!!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > LOKR 4 марта 2018, 01:01

      У меня жена из Мордовии, я ту кухню тоже знаю. Бабла очень много, пилится немеряно, только вы имеете в виду стадион и прочую инфраструктуру, что мало нужно простым людям. Клуб-то (ФК Мордовия который) у вас как раз бедный и почти ничего не сосёт...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > pavel1992 4 марта 2018, 01:03

      А вы сами за последние 10 лет кого особо вырастили?? Газпром столько народного бабла на вашу зенитушку спустил, на всяких аргентинцев и халков, что на сто Амкаров хватило бы. Сидели бы да не вякали про госбюджет, как вообще язык поворачивается?.. Вы там не о**ели часом?

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