Экс-игрок «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Лиги Европы»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов отозвался о санкт-петербургском «Зените» после их матча в рамках 21 тура РФПЛ против красно-черных (0:0). Напомним, что в игре было три удаления.

«Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно», – написал экс-спортсмен.

Попов провел за «Амкар» в чемпионате России 423 игры.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох