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  • Экс-игрок «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Лиги Европы»

Экс-игрок «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Лиги Европы»

3 марта 2018, 21:07
61

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов отозвался о санкт-петербургском «Зените» после их матча в рамках 21 тура РФПЛ против красно-черных (0:0). Напомним, что в игре было три удаления.

«Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно», – написал экс-спортсмен.

Попов провел за «Амкар» в чемпионате России 423 игры.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Попов Алексей
Комментарии (61)
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ZAITZEFF2011
1520100847
Злость нужно выражать не в оскорблениях соперника а в взаимном уважении и забитых мячах на поле. Очень глупо со стороны Попова...
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VVM1964
1520101190
Мягко говоря очень не этичное высказывание , тем более от бывшего футболиста .
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Sanek85
1520101549
Красавец пацанчик!!! Все ровно сказал!!! Только поддерживаю!!!
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jet andy
1520101570
Видимо Зенит очень огорчил этого быдлана в свое время.
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Dimon 007
1520101591
Всё правильно сказал.... После такого повеления, в Европе делать нечего..., Европейцы как на обезьян смотрят.... 3 домашние игры без зрителей... надо ставить бомжей на место...
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kepим
1520101936
Попов сходил бы ты в опу
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Zenmaster
1520102824
Был никаким и стал никем -- ганд..н одним словом , или жоп..е слова не давали -- нет слов , мразь какая то !!!
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3a zenit
1520104759
что это за Ч М О там завоняло?Чего оно добилось в футболе чтоб его мнение слушали?Скоро команду можно будет собрать,кафель,жаба бывшая спартаковская,депутат лебедев,волейболист и вот это ч м о под названием попов...
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mialkov
1520105258
Вот на кой хрен публиковать такую отстойщину? Что, нет нормальных и адекватных людей для интервью?
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Zubo
1520115647
Амкар - вселенское днище, околофутбольное образование, раковый нарост, Попов - злобное затравленное животное, директор Амкара опущенец. Надеюсь увидеть вылет АМКАРА В ФНЛ
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