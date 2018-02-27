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Дино Баджо рад, что Италия не попала на ЧМ-2018

27 февраля 2018, 06:56
9

Бывший нападающий «Пармы» и «Ювентуса» Дино Баджо рад, что сборная Италии не попала на предстоящий чемпионат мира-2018 в России. Он отметил, что благодаря этому провалу есть возможность перезагрузить итальянскую систему, чтобы избежать подобного в будущем.

– «Скуадра адзурра» не попала на ЧМ впервые за 60 лет. Почему?

– Я, к сожалению, ожидал такого исхода. Итальянская система футбола отстала от современной примерно на 20 лет. В 2006 году наша сборная выиграла чемпионата мира, и вместо того чтобы на фоне успеха развиваться дальше, мы почивали на лаврах. А в это время соперники думали, как улучшить свою систему футбола. В основном, это касается работы с молодежью. Вместо подрастающих талантов клубы предпочитают набирать иностранцев. Даже если итальянский игрок одарен, ему тяжело показать себя, ведь в 90% случаев тренер поставит в основу иностранца. Более того, молодые ребята не имеют международной практики, а без нее не будет роста. Где им набираться опыта? Только играя с сильными, ты сам становишься лучше.

– Наверное, вы бы так не рассуждали, если бы Италия все же поехала в Россию?

– Честно говоря, даже рад, что так случилось. Все, что ни делается, – к лучшему. Сейчас есть возможность перезагрузить итальянскую систему, начать с чистого листа и стратегически сделать все правильно. Хотя кто знает, как будет на самом деле.

Что касается конкретного противостояния со Швецией в «стыках», его мы проиграли в первом матче. Тогда надо было добиваться победы, но мы совершили очень много тактических ошибок. Я говорил про панику в наших рядах в поединке с норвежцами на чемпионате мира. Примерно такие же эмоции витали в воздухе во втором матче против шведов. Вспомните, как Джан Пьеро Вентура в концовке зачем-то хотел выпустить обороняющегося Де Росси, а не атакующего Инсинье. Хотя Даниеле сам отговаривал тренера от этого шага. Но в тот момент даже Лоренцо не спас бы Италию. Она проиграла войну до ее окончания.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Италия
Комментарии (9)
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Nerlinger
1519705918
Как коммунист. Чем всем хуже - тем лучше...
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Опорник84
1519712882
Когда мы уже перезагрузим свой футбол? И иностранцев хороших мало, и свои ребята не растут!
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серега кашин
1519717580
побоялся что опозорятся
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Britan
1519727500
если у этих все так, тогда мы где? грустно...
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Татарин за ЦСКА
1519755636
Вот кто нибудь про Россию такие же слова сказал и подкрепил бы делом. Да,Виталий Мутко???
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