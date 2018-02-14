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    Эриксен: «У «Тоттенхэма» точно есть шанс на победу над «Ювентусом»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен считает, что два забитых гола в первом выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота «Ювентуса», должны помочь его команде выйти в следующий раунд турнира.

    «Благодаря двум забитым мячам у нас совершенно точно появляется шанс на победу в двухматчевом противостоянии. Этот матч зарядит нас уверенностью», – считает Эриксен.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 12:47

      Жгите дальше, Крис! Вам по силам зайти очень далеко! Удачи!!!

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