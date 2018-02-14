Эриксен: «У «Тоттенхэма» точно есть шанс на победу над «Ювентусом»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен считает, что два забитых гола в первом выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота «Ювентуса», должны помочь его команде выйти в следующий раунд турнира.

«Благодаря двум забитым мячам у нас совершенно точно появляется шанс на победу в двухматчевом противостоянии. Этот матч зарядит нас уверенностью», – считает Эриксен.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.